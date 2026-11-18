दिवंगत आरक्षक के परिवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सौंपा 1 करोड़ के बीमा राशि का चेक, कहा- योजना का बढ़ाया जा रहा दायरा
पुलिसकर्मियों के परिवारों का सहारा बन रही सैलरी पैकेज बीमा योजना, दिवंगत आरक्षक के बेटे को बाल आरक्षक के रूप में अनुकंपा नियुक्ति भी मिली
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 8:55 PM IST
रायपुर: उप मुख्यमंत्री और गृह एवं जेल मंत्री विजय शर्मा ने दिवंगत आरक्षक के परिवार को बीमा राशि के रूप में एक करोड़ रुपए का चेक सौंपा. छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 17वीं वाहिनी, कबीरधाम में पदस्थ रहे दिवंगत आरक्षक सोनवीर कुमार की पत्नी प्रीति देवी को ये चेक प्रदान किया गया.
बैंक ऑफ बड़ौदा की सैलरी पैकेज बीमा योजना के तहत 1 करोड़ 8 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की गई है. महानदी भवन नवा रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिवंगत आरक्षक के परिवार से बात भी की. कहा कि किसी भी परिवार के लिए अपने सदस्य को खोने की क्षति अपूरणीय होती है, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था परिवार को आगे बढ़ने का संबल प्रदान करती है.
चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में सेवा दे रहे जवान
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश के पुलिसकर्मी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं. ऐसे में उनके परिवारों की सुरक्षा और कल्याण भी महत्वपूर्ण है. पुलिसकर्मियों के वेतन खातों से जुड़ी बीमा सुविधाएं आकस्मिक परिस्थितियों में उनके परिवारों को संबल प्रदान करने का माध्यम बन रही हैं.
बीमा योजना का बढ़ाया जा रहा दायरा
उन्होंने कहा कि इस बीमा सुरक्षा व्यवस्था का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है. विगत दिनों नगर सैनिकों एवं फायर फाइटर्स को भी सैलरी पैकेज बीमा योजना से जोड़ा गया है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में सेवाएं देने वाले इन जवानों और उनके परिवारों को भी बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सके.
सुरक्षित निवेश जैसी आर्थिक सलाह भी दी गई
उप मुख्यमंत्री ने बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों से कहा कि बीमा राशि प्राप्त करने वाले परिवार को इसके सुरक्षित निवेश और समुचित वित्तीय प्रबंधन की भी सलाह दी जाए. इससे यह राशि भविष्य में परिवार के बच्चों के लिए भी उपयोगी साबित हो. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिवंगत आरक्षक के परिवार को शासन की ओर से देय बाकी सहायता और सुविधाएं भी जल्द देने के निर्देश दिए.
गोली लगने से हुआ था निधन
सोनवीर कुमार छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 17वीं वाहिनी, कबीरधाम के तहत कैंप घाघरा में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे. उन्होंने पुलिस बल में 12 वर्षों से अधिक समय तक अपनी सेवाएं दी थीं. 22 दिसम्बर 2025 को गोली लगने की घटना में उनका आकस्मिक निधन हो गया था.
अनुकंपा नियुक्ति भी मिल चुकी है
निधन के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के सैलरी पैकेज के तहत नॉमिनी को 1 करोड़ 8 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की गई है. इसके अलावा उनके बेटे दिवेश कुमार को बाल आरक्षक के रूप में अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जा चुकी है.