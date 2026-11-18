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दिवंगत आरक्षक के परिवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सौंपा 1 करोड़ के बीमा राशि का चेक, कहा- योजना का बढ़ाया जा रहा दायरा

दिवंगत आरक्षक के परिवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सौंपा 1 करोड़ के बीमा राशि का चेक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: उप मुख्यमंत्री और गृह एवं जेल मंत्री विजय शर्मा ने दिवंगत आरक्षक के परिवार को बीमा राशि के रूप में एक करोड़ रुपए का चेक सौंपा. छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 17वीं वाहिनी, कबीरधाम में पदस्थ रहे दिवंगत आरक्षक सोनवीर कुमार की पत्नी प्रीति देवी को ये चेक प्रदान किया गया.

बैंक ऑफ बड़ौदा की सैलरी पैकेज बीमा योजना के तहत 1 करोड़ 8 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की गई है. महानदी भवन नवा रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिवंगत आरक्षक के परिवार से बात भी की. कहा कि किसी भी परिवार के लिए अपने सदस्य को खोने की क्षति अपूरणीय होती है, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था परिवार को आगे बढ़ने का संबल प्रदान करती है.