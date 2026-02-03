ETV Bharat / state

वनांचल जिले कवर्धा को डिप्टी सीएम विजय शर्मा की सौगात, आमानारा में लगाई जन चौपाल

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा के आमानारा में जन चौपाल लगाई है. जिले के दूरस्थ गांवों को विकास की सौगात दी है.

Published : February 3, 2026 at 9:10 PM IST

कवर्धा: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा एक दिवसीय विधानसभा दौरे पर कवर्धा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बैगा बहुल अंचलों में जनसंपर्क करते हुए आमानारा, कुकरापानी सहित चार गांवों का भ्रमण किया और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं. गांव की चौपाल में जमीन पर बैठकर लोगों की बातें सुनते हुए डिप्टी सीएम ने विकास को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया.

आमानारा, लरबक्की, कुकरापानी गांव को दी सौगात

दौरे के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए कई अहम घोषणाएं कीं. उन्होंने पुल-पुलिया निर्माण, पक्की सड़कों और सीसी रोड जैसे विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की सौगात दी. ग्रामीणों ने इन घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि इन कार्यों से आवागमन आसान होगा और गांवों के विकास को नई गति मिलेगी.इस दौरान उन्होंने 56 लाख से अधिक के कार्यों की घोषणा की. वहीं ग्रामीणों की मांग पर दो स्थानों का प्रभार संभाल रहे सचिव को केवल आमानारा का ही प्रभार देने के निर्देश दिए

गांव में डिजिटल सुविधा केंद्र की शुरुआत

लरबक्की गांव में उपमुख्यमंत्री ने डिजिटल सुविधा केंद्र का लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से ग्रामीणों को महतारी वंदन योजना, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की राशि सीधे डिजिटल माध्यम से प्राप्त हो सकेगी. इससे लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पारदर्शिता भी बढ़ेगी. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पीएम जनमन योजना का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह योजना चलाई जा रही है. इसके तहत शासन की योजनाओं से इसे जोड़ा जा रहा है. इनकी बसाहटों तक पक्की सड़कों की कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है.

डिजिटल सुविधा केंद्र जिले की सभी ग्राम पंचायतों में शुरू करने की योजना है, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

मड़ई मेले में शामिल हुए डिप्टी सीएम

इसके बाद उपमुख्यमंत्री सुदूर वनांचल क्षेत्र दलदली पहुंचे, जहां आयोजित पारंपरिक मड़ाई मेले में उन्होंने आम नागरिक की तरह घूमकर मेले का आनंद लिया. उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना तथा क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं की सराहना की. डिप्टी सीएम ने आमानारा में 10 लाख की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की है. उसके बाद बरपानी में आंगनबाड़ी भवन निर्माण की घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने चरणतीरथ में मंदिर के सौंदर्यीकरण करवाने की घोषणा की. उन्होंने गाड़ाघाट, झूरगीदादर, आमानारा और बरपानी में हैंडपाइप बनाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार ग्राम लरबक्की में नवीन पंचायत भवन के लिए 20 लाख रूपये, 6 लाख रुपए की लागत के सांस्कृतिक मंच और बदनापानी में 5 लाख की लागत से सीसी रोड निर्माण की घोषणा की.

