डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जन्मदिन पर किया पौधारोपण, मेडिकल कॉलेज को बताया कवर्धा की धरोहर
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जन्मदिन के मौके पर वृक्षारोपण किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 19, 2026 at 9:00 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा रविवार को कवर्धा के दौरे पर रहे. जन्मदिन के अवसर पर विजय शर्मा ने कवर्धा मेडिकल कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण किया. इसके जरिए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. विजय शर्मा के साथ अन्य लोगों ने भी इस अवसर पर पौधारोपण किया.
पर्यावरण संरक्षण की जरूरत
पौधारोपण करने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है. प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी जिम्मेदारी है.
सभी लोग अधिक से अधिक पौधे लगाएं. लोगों को वृक्षारोपण और उसके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए. जिससे हरियाली बढ़े और पर्यावरण संतुलन मजबूत हो सके- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
कवर्धा मेडिकल कॉलेज धरोहर - विजय शर्मा
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा मेडिकल कॉलेज परियोजना को जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि कवर्धा मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि जिले के भविष्य की धरोहर है. इससे स्थानीय युवाओं को अपने जिले में ही चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी व्यापक सुधार आएगा. उन्होंने बताया कि इसी शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों के साथ एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होगी, जबकि कॉलेज भवन का निर्माण कार्य जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है.