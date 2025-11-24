ETV Bharat / state

हिड़मा समर्थकों को बस्तर आने का न्योता, विजय शर्मा बोले, दिल्ली के भटके बच्चों को दिखाएंगे असलियत

हिड़मा के समर्थन में नारेबाजी पर डिप्टी सीएम की दो टूक, बस्तर आइए और जानिए असलियत

Chhattisgarh Deputy CM Vijay Sharma
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 24, 2025 at 7:24 PM IST

3 Min Read
रायपुर: देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर हिड़मा के समर्थन में नारे लगे. इस पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तीखी प्रतक्रिया सामने आई है. विजय शर्मा ने कड़ा रुख दिखाते हुए उन युवाओं और बच्चों को बस्तर आने का न्योता दिया है.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान

विजय शर्मा ने कहा कि राजधानी में बैठे कुछ लोग मासूमों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बस्तर की हकीकत और माओवाद की क्रूरता को समझने के लिए जमीन पर आकर देखना जरूरी है. उन्होंने माओवादी संगठन MMC जोन के युद्धविराम प्रस्ताव, शासन की जीरो टॉलरेंस नीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे ‘सुदर्शन चक्र’ पर भी अपना रुख साफ किया है.

हिड़मा के समर्थकों पर विजय शर्मा का बयान (ETV BHARAT)

"दिल्ली के भटके बच्चों को बस्तर से दिखेगी हकीकत"

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि दिल्ली में नारे लगाने वाले बच्चे मासूम हैं, जिन्हें गलत जानकारी देकर भड़काया जा रहा है. उन्होंने कहा कि “वे बस्तर आएं और उन 25 साल के युवाओं से मिलें, जिन्होंने आज तक टीवी नहीं देखा. दिल्ली में बैठकर बच्चों को बरगलाया नहीं जा सकता."

बस्तर कभी बिजली, पानी और सड़क से वंचित रहा है, ऐसे में बाहर बैठे लोग उसकी पीड़ा को समझ भी नहीं सकते. माओवादी विचारधारा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था बंदूक से बात करे वह लोकतांत्रिक नहीं, दमनकारी होती है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

MMC जोन के युद्धविराम प्रस्ताव पर सरकार का स्पष्ट रुख

एमएमसी जोन के माओवादियों द्वारा मुख्यमंत्रियों को भेजे गए युद्धविराम पत्र और ऑडियो पर विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव उनके संज्ञान में हैं. वे 15 फरवरी की बात कर रहे हैं. इतने लंबे समय की जरूरत नहीं है.

किसी भी सार्थक बातचीत के लिए 10–15 दिन पर्याप्त हैं. अगर वे स्पष्ट और ठोस प्रस्ताव देंगे कि वे चाहते क्या हैं, तो सरकार बातचीत और सहयोग के लिए तैयार है. शांति चाहने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘सुदर्शन चक्र’ जारी

छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही ACB–EOW की कार्रवाइयों पर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘सुदर्शन चक्र’ चला दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ बयान नहीं, बल्कि कार्रवाई के रूप में जमीन पर दिख रही है. डिप्टी सीएम ने कहा कि चाहे अधिकारी हों या कारोबारी,भ्रष्टाचार में लिप्त किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

कौन था हिड़मा ?

हिड़मा सुकमा के पूवर्ती का निवासी था और खूंखार नक्सली था. हिड़मा का जन्म साल 1981 में सुकमा जिले के जेगुरुगोंडा थाना क्षेत्र के पुवर्ती गांव में हुआ था. 18 नवंबर 2025 को सुरक्षाबलों ने माड़वी हिड़मा को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया था. हिड़मा ने साल 2001 में नक्सल संगठन को ज्वाइन किया था. हिड़मा बस्तर में नक्सल गतिविधियों की अगुवाई करता था. वह दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का कमांडर था. वह पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का प्रभारी भी था.

संपादक की पसंद









