बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास सरकार की प्राथमिकता: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

डिप्टी सीएम ने कहा, ''बस्तर में बदलाव की बयार चल रही है. लोग विकास, रोजगार और शांति चाहते हैं.''

End of Naxalism in Bastar
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का बीजापुर दौरा (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : November 11, 2025 at 1:36 PM IST

बीजापुर: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में दो दिन दौरा किया. उन्होंने बीजापुर जिला कार्यालय के इन्द्रावती सभागार में बीजापुर और सुकमा जिले के जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, सरपंचों, समाज प्रमुखों, मांझी, चालकी, गायता, पुजारी और पटेलों से संवाद किया.

'बस्तर में बदलाव की बयार': डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में शांति व्यवस्था और विकास छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि बस्तर में अब केवल बंदूक की गूंज नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य और खुशहाली की गूंज सुनाई देनी चाहिए.

End of Naxalism in Bastar
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का बीजापुर दौरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और भाईचारे को हिंसा ने लंबे समय तक प्रभावित किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि सब मिलकर इस क्षेत्र को शांति और विकास का प्रतीक बनाएं- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृहमंत्री ने सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए 31 मार्च 2026 तक की समयसीमा तय की है. उसी दिशा में राज्य सरकार 'पुनर्वास नीति 2025' के तहत बड़ी संख्या में माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में वापस ला रही है.

End of Naxalism in Bastar
बस्तर में शांति और विकास पर फोकस (ETV Bharat Chhattisgarh)

विजय शर्मा ने बताया कि बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिलों में लगातार आत्मसमर्पण की प्रक्रिया चल रही है. हाल ही में जगदलपुर में 210 माओवादी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट चुके हैं, जिनमें 92 युवा बीजापुर जिले के हैं. ये सभी पुनर्वास केंद्र में रहकर कौशल विकास की ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें. विजय शर्मा ने पुनर्वास केंद्र का दौरा कर इन युवाओं से मुलाकात की और कहा कि सरकार उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हरसंभव सहयोग करेगी.

विजय शर्मा ने यह भी कहा कि जो भटके हुए युवा समाज में लौटना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने लाल कालीन(रेड कार्पेट) स्वागत नीति बनाई है. जो हिंसा का मार्ग छोड़ देंगे, उन्हें सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित भविष्य दिया जाएगा. लेकिन जो हथियार उठाए रखेंगे, उनके विरुद्ध सुरक्षा बल अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे.

End of Naxalism in Bastar
बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)

गृहमंत्री ने बताया कि उन्होंने बीजापुर प्रवास के दौरान पूर्वर्ती गांव में नक्सल लीडर हिड़मा की बुजुर्ग मां से भी मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि वे अपने बेटे को हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करें.

बस्तर में शांति और विकास पर फोकस: विजय शर्मा ने जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रमुखों और समाज के परंपरागत मुखियाओं से अपील की है कि वे गांव-गांव जाकर भटके हुए युवाओं को समझाएं. उन्हें पुनर्वास नीति का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें. उन्होंने कहा, ''बस्तर को भय नहीं, विश्वास चाहिए. हिंसा नहीं, विकास चाहिए.''

End of Naxalism in Bastar
समाज प्रमुखों, सरपंचों, मांझी चालकी के साथ विजय शर्मा की बैठक (ETV Bharat Chhattisgarh)

बस्तर में सड़कों, शिक्षा संस्थानों, स्वास्थ्य केंद्रों, पेयजल, बिजली और संचार जैसी सुविधाओं के विस्तार पर छत्तीसगढ़ सरकार तेजी से काम कर रही है. सरकार की हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा-विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

बस्तरवासियों से अपील: उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि बस्तर का भविष्य बस्तरवासियों के हाथ में है. अगर सब मिलकर शांति और विकास के लिए प्रयास करेंगे तो बस्तर आने वाले समय में पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगा.

