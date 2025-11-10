ETV Bharat / state

बीजापुर के पनुर्वास केंद्र में डिप्टी सीएम, पुनर्वासित युवाओं से की मुलाकात, नक्सल उन्मूलन और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी ली

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बस्तर में सिर्फ नक्सल उन्मूलन नहीं, बल्कि इन क्षेत्रों में स्थायी शांति और समग्र विकास सुनिश्चित करना है. उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी, सड़क, बिजली, पेयजल और संचार सुविधाओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. कलेक्टर संबित मिश्रा ने जानकारी दी कि सुरक्षा कैम्पों की स्थापना के बाद अब तक 166 गांव नियद नेल्ला नार योजना में शामिल किए गए हैं. जिससे लोगों तक सरकार की सभी योजनाओं सेवाओं को पहुंचाया जा रहा है. उ

नक्सल क्षेत्रों में सुरक्षा कैंप और विकास कार्यों का जायजा : विजय शर्मा ने नक्सल उन्मूलन की गतिविधियों, सुरक्षा कैम्पों की स्थापना, उनके संचालन से सामाजिक बदलावों और विकास कार्यों की प्रगति पर पुलिस प्रशासन से चर्चा की. बैठक में बीजापुर एसपी जितेन्द्र यादव ने पिछले दो वर्षों में नक्सली गतिविधियों में आई कमी आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं की संख्या, गिरफ्तारियां, आईईडी बरामदगी और हथियार जब्ती से जुड़ी जानकारी डिप्टी सीएम के साथ साझा की. एसपी ने बताया कि नए सुरक्षा कैंपों से अब दूरस्थ गांवों तक प्रशासनिक पहुंच बढ़ी है.

बीजापुर: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा बीजापुर के दो दिवसीय दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने नक्सल उन्मूलन एवं अंदरूनी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली. पुनर्वास केंद्र पहुंचे और पुनर्वासित युवाओं से मुलाकात की. साप्ताहिक बाजार भी पहुंचे.

पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा कैंपों और विकास कार्यों की जानकारी ली (ETV Bharat Chhattisgarh)

मेगा हेल्थ कैम्प की सराहना: विजय शर्मा ने भैरमगढ़ ब्लॉक के नदी पार सात गांवों में आयोजित मेगा हेल्थ कैम्प की भी सराहना की और कहा कि ऐसे स्वास्थ्य शिविरों को और ज्यादा व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाए.उहोंने इन्द्रावती नदी किनारे बसे पंचायतों में मोटर बोट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में आसानी हो.

पुनर्वास केंद्र में विजय शर्मा: समीक्षा बैठक के बाद विजय शर्मा पुनर्वास केंद्र पहुंचे और पुनर्वासित युवाओं से मुलाकात की. उन्होंने युवाओं से पुनर्वास केंद्र में भोजन-पानी, कपड़ों, स्वास्थ्य, मनोरंजन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के बारे में पूछा. पुनर्वास केंद्र में कुल 92 पुनर्वासित युवा रह रहे हैं. शर्मा ने पुनर्वासित युवाओं से उनके वैवाहिक जीवन, घर-परिवार, कृषि भूमि, वनाधिकार पत्र, सिंचाई सुविधा और अन्य आजीविका साधनों के बारे में भी जानकारी ली.

परिवार से नियमित मुलाकात की व्यवस्था: शर्मा ने हर रविवार पुनर्वासित युवाओं से उनके परिजनों के मिलने के लिए नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए. उपमुख्यमंत्री ने कई पुनर्वासित युवाओं के परिजनों से भी मुलाकात की. सभी ने अपने परिवार के सदस्यों के हिंसा छोड़ मुख्यधारा में शामिल होने पर खुशी जताई.

साप्ताहिक बाजार में डिप्टी सीएम विजय शर्मा: बस्तर संभाग के दौरे के दौरान विजय शर्मा गीदम के साप्ताहिक बाजार भी पहुंचे.बाजार में घूमते हुए डिप्टी सीएम ने व्यापारियों और खरीदारी के लिए आए लोगों से बात की. बाजार में मौजूद स्थानीय व्यापारियों ने डिप्टी सीएम से चर्चा के दौरान बताया कि अब नक्सल भय समाप्त होने से वे निडर होकर बाजारों में अपना व्यापार कर पा रहे हैं, और ग्रामीणों तक सभी जरूरी चीजें पहुंच पा रही है. बाजार भ्रमण के दौरान स्थानीय फलों का स्वाद भी लिया और खरीदारी भी की.