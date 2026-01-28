ETV Bharat / state

विजय सिन्हा का ऑन स्पॉट एक्शन, शिकायत सुनते ही CO को किया सस्पेंड

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक अधिकारी को ऑन स्पॉट सस्पेंड कर दिया. साथ ही सख्त लहजे में कहा, 'लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी'.

Vijay Kumar Sinha
सीओ पर विजय सिन्हा का एक्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 28, 2026 at 5:32 PM IST

8 Min Read
गयाजी: बिहार के गयाजी में उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का सख्त अंदाज देखने को मिला. उन्होंने जनता की शिकायतों को सुनते हुए न केवल अधिकारियों को 'सुधरने' की चेतावनी दी, बल्कि मंच से ही आमस के सीओ को निलंबित कर दिया. उनके इस एक्शन से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है. वहीं शिकायतकर्ताओं ने इस कार्रवाई की स्वागत किया है.

क्या है मामला?: असल में डिप्टी सीएम के सामने ही आमस अंचल के सीओ अरशद मदनी पर एक आवेदक ने आरोप लगाया था कि बिल्टी मामले में आदेश के बावजूद उन से 25 हजार रुपये रिश्वत लिए गए. रिश्वत की राशि सीओ ने अपने सरकारी अंगरक्षक के माध्यम से लिया है. इसे सुनते ही उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तत्काल प्रभाव से वरीय पुलिस अधीक्षक गया को आदेश दिया कि बॉडीगार्ड को लाइन हाजिर किया जाए और पूरे मामले की जांच निगरानी से कराई जाए.

जनकल्याण संवाद के दौरान विजय सिन्हा का एक्शन (ETV Bharat)

सीओ पर लगे गंभार आरोप: इसी दौरान शेरघाटी निवासी आवेदक जितेंद्र कुमार भी मंच से चिल्लाकर कहा, 'सर आपके ये सीओ बड़े करप्ट हैं, हमारा काम भी पिछले 8 महीनों से लटकाए हुए हैं, पैसे की मांग होती है.' इसके बाद विजय सिन्हा ने उन्हें मंच पर बुलाया और पहले से वहां पर मौजूद एक और आवेदक (जो आमस अंचल के सीओ पर गंभीर आरोप लगा रहे थे) उन दोनों से स्पष्ट रूप से कहा कि सोच समझकर आरोप लगाएं. अगर हमारे पदाधिकारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और जेल भी भेजा जाएगा, आपको एफिडेविट में आरोप देने होंगे.

"आमस अंचल के सीओ पर कई आरोप सामने आए हैं. इसलिए प्रधान सचिव इन्हें तत्काल अंचल से हटाएं. इनके विरुद्ध जांच कराई जाए और मामला सत्य पाया जाए तो निलंबित करते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाए. फिलहाल इनके सारे पावर सीज किए जाएं."- विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएम, बिहार

Vijay Kumar Sinha
विजय सिन्हा का जनकल्याण संवाद (ETV Bharat)

सीओ ने दी सफाई: हालांकि आमस अंचल के सीओ अरशद मदनी ने बाहर निकलकर कहा कि उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं. उन्होंने कहा, मैं भी चाहता हूं कि पूरे मामले की जांच हो. जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है, पहले से उस पर कई मामले हैं. जो भी जांच होगी, मैं उसमें पूरा सहयोग करूंगा. मैं बेगुनाह है.'

डिप्टी सीएम ने सुनी लोगों की फरियाद: भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम आज बुधवार को गयाजी के बोधगया स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ है, कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग जमीन से संबंधित अपनी समस्या को लेकर पहुंचे. जन सुनवाई के दौरान बुधवार को किसानों और जमीन मालिकों का अंचल के अधिकारियों से लेकर जिला के संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा.

Vijay Kumar Sinha
जनकल्याण संवाद में पहुंची महिला (ETV Bharat)

बिना पैसे दिए फाइल नहीं बढ़ती: शिकायतकर्ताओं ने कहा कि अंचल स्तर पर नामांतरण, दाखिल खारिज और खतियान सुधार जैसे कामों में रिश्वत मांगे जाते हैं. बिना पैसे दिए कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती है. इस दौरान शिकायतकर्ता भावुक होकर फूट-फूट कर रोने भी लगे और कहा कि जिंदगी का बड़ा हिस्सा कचहरी और अंचल कार्यालय के चक्कर काटते निकल गया, लेकिन आज तक अपनी ही जमीन पर हक नहीं मिल सका. एक आवेदक राणा का आरोप था कि प्रखंड और अंचल स्तर पर पदाधिकारी सुनते ही नहीं हैं और शिकायत करने पर उल्टा परेशान किया जाता है.

'मकान मेरा लेकिन कागजात किसी और ने बनवा': जितेंद्र मांझी जिले के डुमरिया प्रखंड से पहुंचे थे. उनकी शिकायत थी कि उनकी रैयती और खानदानी जमीन 16 डिसमिल है. जिस में उनका घर भी है लेकिन कर्मचारी और सीओ ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर मेरी जमीन के कागज किसी और के नाम से बना दिया है. वो बार-बार शिकायत करते हैं लेकिन कोई निदान नहीं होता है.

उपमुख्यमंत्री ने जितेंद्र मांझी की शिकायत पर वहां पर मौजूद कर्मचारी से पूछा कि इनका जो मामला है आपको जानकारी है? बताइए क्या मामला है? तभी वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने अपनी गलती तत्काल स्वीकार करते हुए कहा कि उनसे गलती हुई है, वो इसके सुधार के लिए संबंधित अधिकारी तक कागजात पहुंचाए हैं.

कर्मचारी देंगे हर्जाना: जितेंद्र मांझी की शिकायत पर विजय सिन्हा ने कहा कि आपके जितने भी खर्च हुए हैं, उसे कर्मचारी देंगे क्योंकि ये कर्मचारी की गलती के कारण हुआ है. उन्होंने इस दौरान कर्मचारी की सराहना भी की और कहा कि बिना झिझक के इन्होंने तत्काल ही अपनी गलती को स्वीकार किया है. इसलिए इन्हें माफी है लेकिन आवेदक को परेशान होना पड़ा है, इसका हर्जाना इन्हें अपनी तनख्वाह से देने होंगे. उन्होंने 15 दिनों के अंदर इनकी समस्या को दूर करने का आदेश दिया.

फौजी भी भ्रष्टाचार से परेशान: उपमुख्यमंत्री की सुनवाई के दौरान नवादा जिला के रहने वाले एक फौजी संतोष कुमार भी पहुंचे. पहले उन्होंने उप मुख्यमंत्री और अधिकारियों को सैल्यूट किया और फिर गया के मानपुर अंचल के सीओ और कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की. उन्होंने बताया कि मानपुर में उन्होंने एक कट्ठा के लगभग जमीन खरीदी है. वह चंडीगढ़ में पोस्टेड हैं. जमीन खरीदने के बाद दाखिल खारिज के लिए उन्होंने आवेदन किया था लेकिन उनके आवेदन को अंचल अधिकारी ने रद्द कर दिया है.

फौजी ने कहा कि इसी दौरान लेबनान में यूएनओ में उनकी पोस्टिंग हो गई थी. वह भारतीय फौज की तरफ से भेजे गए थे. जब वह यहां छुट्टी में आते हैं, तब पूरी छुट्टी दौड़-भाग में ही खत्म कर देते, लेकिन तब भी उनकी समस्या का हल नहीं हुआ है. फौजी संतोष कुमार की शिकायत को सुनते ही उपमुख्यमंत्री ने वहां मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि जो भारत माता की रक्षा करता है, क्या उसको भी आपकी लापरवाही की वजह से दौड़ना पड़ेगा?

डिप्टी सीएम ने वहां पर मौजूद विभाग के वरीय अधिकारियों को आदेश दिया के तत्काल एक आदेश निकाले जाएं कि फौजियों से संबंधित जो भी जमीन के मामले होंगे, वो उनके आने से पहले फैसला नहीं होगा. दाखिल खारिज में उनके लिए टाइम बॉन्ड नहीं होगा. उन्होंने सीओ और डीसीएलआर को आदेश दिया कि 15 दिन के अंदर इनका दाखिल खरीज करके उन्हें रिपोर्ट करें.

भौकाल मचाना मेरा काम नहीं: डिप्टी सीएम ने तल्ख लहजे में कहा कि मेरा मकसद भौकाल बनाना नहीं, बल्कि समस्याओं का तुरंत समाधान करना है. कार्यक्रम के दौरान विजय सिन्हा ने अफसरों को चेतावीन भरे लहजे में कहा कि मौसम बदल गया है, अब कर्मचारियों को भी बदलना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि आपके काम की सजा आपके परिवार को भुगतनी पड़े.

'पति नहीं दे रहे हैं अधिकार': इस दौरान इमामगंज प्रखंड से आई एक महिला चंदा कुमारी ने कहा कि उनके पति और ससुर साथ नहीं रहते हैं. हालांकि वह ससुराल में ही रहती है, जबकि पति अपने माता-पिता के साथ बंगाल में रहते हैं. पति और ससुर खानदानी जमीन को बेचकर उन्हें बेदखल करना चाहते हैं. उनके साथ मारपीट भी की जाती है और उन्हें जिंदा जलाने का भी प्रयास किया गया है. मेरा एक बच्चा है, हम उसी के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं. उप-मुख्यमंत्री ने तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक को जांच कर पूरे मामले पर कार्रवाई करने का आदेश दिया.

Vijay Kumar Sinha
फरियादी चंदा कुमारी (ETV Bharat)

दो पालियों में हो रहा है कार्यक्रम: जन संवाद कार्यक्रम दो पालियों में हो रहा है. पहली पाली में जिले के सभी राजस्व अधिकारी भी मौजूद थे , बकि दूसरी पाली 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक विभागीय समीक्षा हो रही है.

