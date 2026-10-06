बिहार में एक साथ कई इंजीनियर सस्पेंड, मंत्री बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी
उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि लापरवाही के कारण ही अभियंताओं को सस्पेंड और शोकॉज किया गया है. रिपोर्ट- अविनाश
Published : October 6, 2026 at 4:15 PM IST
पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण गंडक नदी में आई उफान से इस बार आधा दर्जन से अधिक जिले के लोग बाढ़ से प्रभावित हुए. चंपारण में पांच जगह तटबंध भी टूटा.
जल संसाधन विभाग के अभियंताओं पर कार्रवाई
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुसार नेपाल में अप्रत्याशित बारिश हुई थी उसका असर हुआ, लेकिन कई अभियंताओं ने लापरवाही भी बरती है. काम में शिथिलता बरती गई जो साफ दिखा. उसी को लेकर जल संसाधन विभाग की तरफ से अभियंताओं पर कार्रवाई की गई है.
''जिन अभियंताओं पर कार्रवाई हुई है उसमें एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, तीन असिस्टेंट इंजीनियर हैं, दो जूनियर इंजीनियर है. इन सबको निलंबित कर दिया गया है. साथ ही एक मुख्य अभियंता पर विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है और एक एसीपी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को शो कॉज किया गया है.''- विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री
किन पर हुई कार्रवाई
1. संतोष कुमार प्रभाकर, कार्यपालक अभियंता, छपरा
2. मो. साजिद इकबाल, कार्यपालक अभियंता गोपालगंज
3. सुनील कुमार, सहायक अभियंता छपरा
4. विनोद कुमार, सहायक अभियंता, छपरा
5. मो. जावेद अंसारी, सहायक अभियंता, गोपालगंज
6. चंद्रशेखर कुमार, कनिया अभियंता, छपरा
7. विकास कुमार, कनिया अभियंता, गोपालगंज
इसके अतिरिक्त कुमार मनोज गुप्ता, मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध चंपारण तटबंध के क्षतिग्रस्त होने एवं तदोपरांत की जाने वाली आकस्मिक प्रतिक्रिया में शिथिलता और लापरवाही बरतने के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया है.
'अब नदियों का जलस्तर घट रहा है'
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह भी कहा कि अब नदियों का जलस्तर घट रहा है लेकिन अभी भी कई जगह खतरे के निशान से जलस्तर ऊपर है. इस बार गंगा और गंडक में ऑल टाइम रिकॉर्ड जलस्तर पहुंच गया था लेकिन हम लोगों ने लगातार इस पर काम किया. अधिकांश तटबंधों को क्षत्रिग्रस्त होने से बचाया गया है.
''निचले इलाके में पानी जरूर फैला जिसके कारण फसलों को भी नुकसान हुआ है. सरकार उन सबको देख रही है लेकिन एक चीज साफ है कि जो भी लापरवाही करेंगे सरकार की ओर से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.''- विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री
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