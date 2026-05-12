शिक्षा मंत्री चार्जशीटेड हैं? सवाल पर बोले डिप्टी CM- दस्तावेज दीजिए, जांच हो जाएगी
क्या शिक्षा मंत्री चार्जशीटेड हैं? पत्रकार ने जब विजय चौधरी से सवाल पूछा तो वह भड़क गए. उन्होंने कहा, 'बिना दस्तावेज की बात मत करिये.'
Published : May 12, 2026 at 4:14 PM IST
पटना: जब से बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री बने हैं, तब से लगातार सुर्खियों में हैं. कभी लड़कियों की शिक्षा से पर दिए बयानों को लेकर तो कभी 'झाड़-फूंक' वाले वीडियो के वायरल होने से विवादों में हैं. अब उनके ऊपर चल रहे मुकदमे पर चर्चा शुरू हो गई है. आज डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी से पत्रकारों ने पूछा कि क्या शिक्षा मंत्री चार्जशीटेड हैं? सवाल सुनते ही उप-मुख्यमंत्री भड़क गए. हालांकि उन्होंने कहा कि दस्तावेज है तो दीजिए, जांच करवा लेंगे.
शिक्षा मंत्री पर क्या बोले?: डिप्टी सीएम सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी से पत्रकारों ने पूछा कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बारे में कहा जा रहा है कि वह चार्जशीटेड हैं. इस पर आप क्या कहना चाहते हैं. सवाल सुनकर उन्होंने कहा कि अगर इससे जुड़ा कोई दस्तावेज है तो दे दीजिए जांच करवाएंगे लेकिन दस्तावेज नहीं है तो गलत आरोप ना लगाएं.
"शिक्षा मंत्री पर? आप उसका दस्तावेज दे दीजिए, मुकम्मल जांच हो जाएगी. अगर दस्तावेज आपको नहीं है तो इस तरह के बेबुनियाद आरोप मत लगाइये. मोबाइल पर दस्तावेज नहीं होता है. दस्तावेज कागज का होता है."- विजय कुमार चौधरी, उप-मुख्यमंत्री, बिहार
आज जनता दल (यू.) प्रदेश कार्यालय में मीडिया साथियों से साक्षात्कार करते हुए विभिन्न समसामयिक विषयों पर वार्ता हुई।— Vijay Kumar Choudhary (@VijayKChy) May 12, 2026
लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है और सकारात्मक संवाद लोकतांत्रिक मूल्यों को और सशक्त बनाता है।#JDU #प्रदेश_कार्यालय #वार्ता #pressconference… pic.twitter.com/mp0T5ImYgX
पीएम की अपील का समर्थन: वहीं सोना न खरीदने को लेकर पीएम मोदी की अपील का उप-मुख्यमंत्री ने समर्थन किया. विपक्ष के सवाल उठाने पर विजय चौधरी ने कहा, 'जिसको देश से प्रेम नहीं होगा, वही लोग इन सब चीजों का विरोध करेंगे.'
विदेशी मुद्रा बचाना जरूरी: विजय चौधरी ने कहा कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उसके विदेशी मुद्रा भंडार के आधार पर होता है और देश में पेट्रोलियम पदार्थ के बाद सोने के आयात पर बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता है. इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो परिस्थितियों बन रही है, उसको देखते हुए यह सलाह दिया है. इससे तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
मिथिलेश तिवारी पर कौन से मामले दर्ज?: बैकुंठपुर से बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान अपने नामांकन में अपने ऊपर दायर आपराधिक मुकदमों के बारे में जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक उन पर दो मामले लंबित हैं. भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से संबंधित गंभार धाराएं जैसे 409, 420, 417, 467, 468, 471, 477 (A), 420 (B) लगी हुई है.
ये भी पढ़ें:
'लड़कियों को क्या जरूरत..?' विवादों में घिरे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी- 'झाड़-फूंक' कराने पर भी सवाल
'शिक्षा में बिहार नजीर बनेगा', मंत्री पद संभालते ही बोले मिथिलेश तिवारी- हर विवाद का संवाद से समाधान होगा