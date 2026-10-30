सील अस्पतालों को नए नाम से चलाने पर डिप्टी CM सख्त, एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
स्वास्थ्य मंत्री ने प्रमुख सचिव को निर्देश जारी कर टीम गठित कर जांच करने को कहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 4:08 PM IST
लखनऊ : लखनऊ, कानपुर, उन्नाव में सील किये गए अस्पतालों के संचालन दूसरे नाम से करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने की खबरों को सरकार ने गम्भीरता से लिया है. इस मामले में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव को निर्देश जारी कर टीम गठित कर जांच करने को कहा है.
लखनऊ, कानपुर, उन्नाव में सील अस्पतालों को नए नाम से चलाये जाने एवं अवैध वसूली किए जाने संबंधी मीडिया में वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को उक्त प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत स्वास्थ्य महानिदेशालय स्तर से तीन सदस्यीय टीम गठित कर प्रकरण की जांच कराते हुए जांच आख्या एवं दोषी पाये जाने पर कार्यवाही के प्रस्ताव को एक सप्ताह में उपलब्ध कराए जाने हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं। जनमानस के स्वास्थ्य से खिलवाड़ एवं विभाग व सरकार की छवि धूमिल करने वाले मानक विहीन एवं सील चिकित्सालयों के अवैधानिक संचालन का उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है, ऐसा करने वालों तथा संलिप्त दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) October 30, 2026
दरअसल, सोशल मीडिया में लखनऊ, कानपुर और उन्नाव में पूर्व में सील किए गए अस्पतालों को नए नाम से संचालित किए जाने तथा मरीजों से अवैध वसूली किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसके बाद उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य महानिदेशालय स्तर से तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर पूरे मामले की गहन जांच कराई जाए. उन्होंने निर्देशित किया है कि जांच आख्या के साथ-साथ दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाए.
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने तथा विभाग एवं सरकार की छवि धूमिल करने वाले मानकविहीन और सील किए गए चिकित्सालयों का अवैधानिक संचालन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सील अस्पतालों को नए नाम से संचालित करने, मरीजों से अवैध वसूली करने तथा इस पूरे प्रकरण में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.
उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मरीजों का शोषण करने और कानून से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है.
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