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सील अस्पतालों को नए नाम से चलाने पर डिप्टी CM सख्त, एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : लखनऊ, कानपुर, उन्नाव में सील किये गए अस्पतालों के संचालन दूसरे नाम से करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने की खबरों को सरकार ने गम्भीरता से लिया है. इस मामले में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव को निर्देश जारी कर टीम गठित कर जांच करने को कहा है.





दरअसल, सोशल मीडिया में लखनऊ, कानपुर और उन्नाव में पूर्व में सील किए गए अस्पतालों को नए नाम से संचालित किए जाने तथा मरीजों से अवैध वसूली किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसके बाद उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य महानिदेशालय स्तर से तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर पूरे मामले की गहन जांच कराई जाए. उन्होंने निर्देशित किया है कि जांच आख्या के साथ-साथ दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाए.