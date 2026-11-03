क्लीनिक संचालक से घूस मांगने पर डिप्टी सीएम का सख्त एक्शन, नोडल अधिकारी निलंबित, तीन अन्य पर भी कार्रवाई
ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 8:57 PM IST
लखनऊ: उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की है. गौतमबुद्धनगर जिले के बिसरख में बिना मान्या के क्लीनिक चला रहे संचालक से फोन पर रिश्वत मांगने के आरोप में उन्होंने सख्त एक्शन लिया है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) बिसरख के चिकित्सा अधीक्षक और नोडल अधिकारी डॉ. सचिन्द्र मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही एक आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा समाप्त करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के दो कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
सीएचसी अधीक्षक पर घूस मांगने का आरोप
दरअसल मामला ग्राम बिसरख में संचालित डॉ. पवन चौधरी की क्लीनिक का है. क्लीनिक का पंजीकरण नहीं है. संचालक डॉ. पवन चौधरी ने आरोप लगाया था कि सीएचसी बिसरख के अधीक्षक डॉ. सचिन्द्र मिश्रा ने उन्हें फोन कर रुपये की मांग की थी. शिकायत सामने आने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे. जिसके तहत डॉ. सचिन्द्र मिश्रा को निलंबित कर मेरठ मंडल के अपर निदेशक कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है.
वहीं, इस प्रकरण में आउटसोर्स कर्मचारी रविन्द्र कुमार शुक्ला, जो एमसीटीएस ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं, पर भी रुपये लेने का आरोप है. उनकी सेवा समाप्त करने के लिए महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
BPM सहित लैब टेक्नीशियन की सेवाएं समाप्त!
इसके अलावा ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर सत्यार्थ राय और एनएचएम के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ अरविन्द चौधरी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. शासन ने दोनों की सेवा समाप्त करने के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक को निर्देशित किया है.
भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विभाग की छवि धूमिल करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि आम जनता को पारदर्शी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है.
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