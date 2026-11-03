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क्लीनिक संचालक से घूस मांगने पर डिप्टी सीएम का सख्त एक्शन, नोडल अधिकारी निलंबित, तीन अन्य पर भी कार्रवाई

डिप्टी सीएम का सख्त एक्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की है. गौतमबुद्धनगर जिले के बिसरख में बिना मान्या के क्लीनिक चला रहे संचालक से फोन पर रिश्वत मांगने के आरोप में उन्होंने सख्त एक्शन लिया है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) बिसरख के चिकित्सा अधीक्षक और नोडल अधिकारी डॉ. सचिन्द्र मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही एक आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा समाप्त करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के दो कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

सीएचसी अधीक्षक पर घूस मांगने का आरोप