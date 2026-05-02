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KGMU ट्रॉमा सेंटर में लापरवाही पर डिप्टी सीएम सख्त, कुलपति से 3 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट

बुजुर्ग की मौत और एक घायल को बेड नहीं मिलने का वीडियो वायरल होने पर डिप्टी सीएम ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए जांच के आदेश.
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए जांच के आदेश. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 7:09 PM IST

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लखनऊ : केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में हरदोई के बुजुर्ग की मौत और एक अन्य घायल को बेड नहीं मिलने के वायरल वीडियो पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्त एक्शन लिया है. उन्होंने केजीएमयू कुलपति को 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने और लापरवाह स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. डिप्टी सीएम ने कहा है कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

सक्शन मशीन में गैस न होने से बुजुर्ग की मौत : ​हरदोई के संडीला के रहने वाले राजकुमार गुप्ता (60) को सांस लेने में तकलीफ के कारण ट्रॉमा सेंटर लाया गया था. परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी में भर्ती करने के बाद डॉक्टरों ने ऑक्सीजन तो लगाई, लेकिन बलगम अधिक होने के कारण उन्हें सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही थी.

परिजनों ने बार-बार डॉक्टरों से सक्शन मशीन के जरिए बलगम निकालने की गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि सक्शन मशीन काम नहीं कर रही थी. मशीन में खराबी या तकनीकी खामी की वजह से समय पर उपचार नहीं मिला और बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया. परिजनों ने इस पूरी बेबसी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

घायल युवक को नहीं मिला बेड : ​एक अन्य वायरल वीडियो में सिर में गंभीर चोट लगे एक युवक को ट्रॉमा सेंटर में बेड न मिलने की बात सामने आई है. वीडियो में घायल तड़पता दिख रहा है, लेकिन उसे तत्काल स्ट्रेचर या बेड उपलब्ध नहीं कराया गया.

​डिप्टी सीएम का कड़ा रुख, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे : वायरल ​वीडियो का संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद को निर्देश दिए हैं कि प्रकरण की गहनता से जांच कर तीन दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए. यदि सक्शन मशीन की अनुपलब्धता या बेड न मिलने के मामले में लापरवाही सिद्ध होती है, तो संबंधित जिम्मेदारों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.

जांच समिति गठित : उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों की सेवा में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं है. स्वास्थ्य सेवाओं से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सरकार सख्त कदम उठाएगी. ​डिप्टी सीएम के कड़े आदेश के बाद केजीएमयू प्रशासन में खलबली मची है. कुलपति ने जांच समिति गठित कर दी है, जो वायरल वीडियो के तथ्यों और उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों व कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल करेगी.

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