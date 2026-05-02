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KGMU ट्रॉमा सेंटर में लापरवाही पर डिप्टी सीएम सख्त, कुलपति से 3 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट

लखनऊ : केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में हरदोई के बुजुर्ग की मौत और एक अन्य घायल को बेड नहीं मिलने के वायरल वीडियो पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्त एक्शन लिया है. उन्होंने केजीएमयू कुलपति को 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने और लापरवाह स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. डिप्टी सीएम ने कहा है कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

सक्शन मशीन में गैस न होने से बुजुर्ग की मौत : ​हरदोई के संडीला के रहने वाले राजकुमार गुप्ता (60) को सांस लेने में तकलीफ के कारण ट्रॉमा सेंटर लाया गया था. परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी में भर्ती करने के बाद डॉक्टरों ने ऑक्सीजन तो लगाई, लेकिन बलगम अधिक होने के कारण उन्हें सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही थी.

परिजनों ने बार-बार डॉक्टरों से सक्शन मशीन के जरिए बलगम निकालने की गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि सक्शन मशीन काम नहीं कर रही थी. मशीन में खराबी या तकनीकी खामी की वजह से समय पर उपचार नहीं मिला और बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया. परिजनों ने इस पूरी बेबसी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

घायल युवक को नहीं मिला बेड : ​एक अन्य वायरल वीडियो में सिर में गंभीर चोट लगे एक युवक को ट्रॉमा सेंटर में बेड न मिलने की बात सामने आई है. वीडियो में घायल तड़पता दिख रहा है, लेकिन उसे तत्काल स्ट्रेचर या बेड उपलब्ध नहीं कराया गया.