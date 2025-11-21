नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी ने की बातचीत, किस मंत्री को मिलेगा कौन सा विभाग? आज होगा फैसला!
10वीं बार CM बनने के बाद नीतीश कुमार अब मंत्रिमंडल के विस्तार पर बातचीत कर रहे हैं. अभी भी 9 मंत्री पद खाली है. पढ़ें-
Published : November 21, 2025 at 11:54 AM IST
पटना: बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद आज सीएम नीतीश कुमार से मिलने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे. जहां उन्होंने मंत्रियों के विभाग को लेकर चर्चा की. वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बिहार विधानसभा के सत्र आहूत करने को लेकर फैसला होगा.
पहली कैबिनेट की बैठक में 25 संकल्प: विधानसभा सत्र आयोजित होने पर नवनिर्वाचित विधायकों को सबसे पहले शपथ दिलाया जाएगा. बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने घोषणा पत्र में 25 संकल्प की बात कही थी, अब देखना है कि जब पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें 25 संकल्पों पर भी कोई फैसला होता है या नहीं.
आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज के इस विशेष अवसर पर बिहार के लोगों को मेरा नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद।— Nitish Kumar (@NitishKumar) November 20, 2025
आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को… pic.twitter.com/Aqe3159BJV
भव्य शपथ ग्रहण समारोह: 20 नवंबर को मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में शपथ ग्रहण किया है. इस दौरान प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, एक दर्जन से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहें. लाखों लोगों के बीच भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ.
इतने मंत्रियों ने लिया शपथ: पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के अलावा सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और 24 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ लिया है. नीतीश मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार समेत 27 मंत्री हो गए हैं. बीते कल देर शाम तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था.
माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी के नेतृत्व में गठित लोकप्रिय सरकार में माननीय मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर जद (यू) परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।#NDA #Bihar #NitishKumar#JDU #JanataDalUnited pic.twitter.com/PP3uqG1nJy— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 20, 2025
किसके कितने मंत्री: मंत्रिमंडल में बीजेपी से 14, जदयू से 9, लोजपा रामविलास से 2, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक-एक मंत्री बनाए गए हैं. जेडीयू ने अपने सभी पुराने मंत्रियों को रिपीट किया है, जबकि भाजपा ने सात नए मंत्रियों को जगह दी है.
बिहार सरकार में मनोनीत सभी नवनियुक्त माननीय मंत्रीगण को हार्दिक बधाई एवं स्वर्णिम कार्यकाल की अनंत शुभकामनाएं!— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 20, 2025
निश्चित ही आप सभी विकसित बिहार के विजन को पूर्ण करने के लिए सम्पूर्ण समर्पण के साथ जनसेवा करेंगे!#विकसित_बिहार_का_शपथ pic.twitter.com/FPUsm0dL7l
9 मंत्री पद अभी भी खाली: 243 सदस्यों की विधानसभा में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसे में 9 मंत्री पद अभी भी खाली है. सबसे अधिक जदयू कोटे का मंत्री पद खाली है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू विधान मंडल की बैठक में 14 जनवरी के बाद विस्तार की बात कही थी. अब पहली कैबिनेट की बैटक पर सबकी नजर रहेगी कि मुख्यमंत्री कौन सा डिसीजन लेते हैं.
