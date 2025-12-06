ETV Bharat / state

बिहार में मनचलों की खैर नहीं! सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, 'अभया ब्रिगेड' संभालने जा रही कमान

क्या अभया ब्रिगेड से बिहार में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी?, पढ़िए

Samrat Chaudhary
सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 6, 2025 at 10:56 AM IST

5 Min Read
पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ी पहल की है. राज्य में छेड़खानी रोकने और मनचलों पर अंकुश लगाने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया गया है.

क्या है अभया ब्रिगेड: यह विशेष अभय बिग्रेड बल स्कूल-कॉलेज के आसपास, बाजार क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. वहीं किसी भी तरह की उत्पीड़न की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेगा.

BIHAR ABHAYa BRIGADE
अभया बिग्रेड (ETV Bharat)

कैसे काम करेगी अभया ब्रिगेड?: प्रत्येक दल का नेतृत्व एक महिला पुलिस अवर निरीक्षक (SI) करेंगी. दल में तीन सिपाही शामिल होंगे जिसमें एक महिला और दो पुरुष सिपाही होंगे. इन दलों को पूर्ण गतिशीलता उपलब्ध कराने के लिए स्कूटी अथवा वाहन मुहैया कराए जाएंगे. इसके लिए मुख्यालय स्तर से अलग प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा जा चुका है.

क्या होगा ब्रिगेड का पहला काम: ब्रिगेड का पहला कार्य होगा थाना क्षेत्र के अंदर उन स्थानों की पहचान करना, जहां छात्राओं के साथ छेड़खानी या उत्पीड़न की घटनाएं संभावित होती हैं. इनमें स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, कोचिंग सेंटरों के नजदीकी इलाके, निर्जन मार्ग और भीड़भाड़ वाले चौराहे, बाजार, मॉल, धार्मिक स्थल, पार्क और रेलवे स्टेशन शामिल रहेंगे.

वर्दी और सादे लिबास में होगी पुलिस: दल के सदस्य वर्दी और सादे लिबास दोनों रूपों में इन स्थानों पर तैनात रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे. छेड़खानी करने वाले मनचलों को मौके पर ही चिन्हित कर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी. यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक मामलों में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ गुंडा पंजी में नाम दर्ज कराने का प्रस्ताव भेजा जाएगा.

BIHAR ABHAYa BRIGADE
अभया बिग्रेड (ETV Bharat)

नाबालिग आरोपितों के लिए विशेष प्रक्रिया: दल द्वारा किसी नाबालिग को छेड़खानी के मामले में पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सीधे दंडात्मक कार्रवाई के बजाय परामर्श (Counselling) कराया जाएगा. हालांकि वहीं नाबालिग बार-बार पकड़ा जाता है तो उसका सनहा दर्ज कर सामाजिक जांच रिपोर्ट (SIR) तैयार की जाएगी और उसे विधिवत किशोर न्याय पर्षद (JJB) को सुपुर्द किया जाएगा.

शिक्षण संस्थानों से संवाद बढ़ेगा: अभया ब्रिगेड शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों, शिक्षकों, छात्रावास वार्डनों और कोचिंग संचालकों से लगातार संवाद बनाए रखेगी. छात्राओं की समस्याओं, संभावित खतरे वाले क्षेत्रों और सुरक्षा संबंधी सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा. दल की सदस्य छात्राओं से सीधे संपर्क स्थापित करेंगी, उन्हें डायल-112 के महत्व और उपयोग के बारे में जानकारी देंगी और सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगी. वहीं कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त बल या वाहन की आवश्यकता पड़ती है तो ERSS (डायल-112) से त्वरित सहयोग लिया जाएगा.

सख्त मॉनिटरिंग व जवाबदेही तय: हर दिन अभियान पर निकलने से पहले ब्रिगेड की ब्रीफिंग थाना के वरीय पदाधिकारी द्वारा की जाएगी. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) दल की गतिविधियों और कार्रवाई की निरंतर समीक्षा करेंगे. वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक भी समय-समय पर कार्रवाई का अनुश्रवण करेंगे. किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित थानाध्यक्ष और SDPO जिम्मेदार माने जाएंगे.

हर महीने देना होगा रिपोर्ट: प्रत्येक माह की 15 तारीख से पूर्व अभया ब्रिगेड के प्रदर्शन से संबंधित Action Taken Report (ATR) वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग को भेजी जाएगी.

अवैध खनन के खिलाफ एक्शन: गृह मंत्री ने बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार करने, गलत जमीन खरीद-फरोख्त में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए विशेष मैकेनिज्म तैयार करने, यातायात व्यवस्था को दुरस्त करने और उद्यमियों के साथ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को मासिक बैठक करने का निर्देश दिया है.

तीन महीने में दुरस्त हो यातायात व्यवस्था: सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को बिहार की यातायात व्यवस्था को दुरस्त करने का निर्देश दिया. गृह मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पुलिस, अपराधियों के खिलाफ कठोरता के साथ कार्रवाई करे. बैठक में उन्होंने अधिकारियों से अवैध खनन पर रियल-टाइम निगरानी तंत्र विकसित करने और जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया.

उद्यमियों के साथ सामंजस्य बिठाने के निर्देश: उपमुख्यमंत्री ने इसके लिए तीन महीने की डेडलाइन तय की है. इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियो और जिला पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिया कि वो उद्यमियों और औद्धोगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हर महीने बैठक कर उनकी समस्याओं को सुनें और समस्याओं का निदान करें.

"एनडीए सरकार जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. साथ ही छेड़खानी रोकने और मनचलों पर अंकुश लगाने के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया गया है."-सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री

अपराधियों को छोड़ना होगा राज्य: वहीं सम्राट चौधरी ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार अपराधियों के लिए नहीं है. जो यहां रहकर कानून तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे या तो सुधरना होगा या राज्य छोड़ना होगा. सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक मशीनरी को भी साफ संदेश दिया कि कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

DEPUTY CM SAMRAT CHAUDHARY
ABHAYA BRIGADE PREVENT HARASSMENT
सम्राट चौधरी
अभया बिग्रेड
BIHAR ABHAYA BRIGADE

