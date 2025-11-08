ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम बोले- नर्सों का गृह जनपद में तैनाती का तैयार हो रहा प्रस्ताव, लगन से मरीजों की सेवा करें

गांधी भवन में राजकीय नर्सेस संघ का 18वां द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन धूमधाम से मनाया गया.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, मरीजों को भगवान मानकर उनकी सेवा करें.
Published : November 8, 2025 at 9:14 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मरीजों की जिंदगी बचाने में डॉक्टरों की तरह नर्सों की भूमिका भी अहम है. डॉक्टरों से ज्यादा नर्स मरीज की निगरानी करती हैं. उन्हें दवा देने से लेकर ड्रेसिंग तक करती हैं. आईसीयू-वेंटिलेटर के मरीजों की सेवा में नर्सें 24 घंटे जुटी रहती हैं. आपकी मेहनत से ही विभाग आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा कि नर्सों की गृह जनपद में तैनाती का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है. नर्सेज की इस मांग को जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे. शनिवार को गांधी भवन में राजकीय नर्सेस संघ का 18वां द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन धूमधाम से मनाया गया.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मरीज आपकी सेवा से ही ठीक होते हैं. मरीजों को भगवान मानकर उनकी सेवा करें. नर्सिंग सेवा का पेशा है. इसकी गरिमा बनाए रखें. मेहनत और लगन से मरीजों की सेवा करें. अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभाएं.

उन्होंने कहा कि तनख्वाह भरण पोषण के लिए है. वेतन को और बेहतर करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है. यदि आपको अपने संस्थान या उच्च अधिकारियों से कोई समस्या है तो हमारे पास आ सकते हैं. समस्याओं का समाधान होगा.

डिप्टी सीएम ने कहा कि नर्सेस संघ लंबे समय नर्सों के गृह जनपद में तैनाती की मांग कर रहा है. सरकार इस मांग को लेकर काफी गंभीर है. इस संबंध में महानिदेशक को निर्देश दिए गए हैं, वे इस संबंध प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं. सरकार द्वारा मांग को पूरा करने की दिशा में काम किया जाएगा. इससे नर्सें को काम करने में आसानी होगी. काम की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 से पहले महानिदेशालय व अस्पतालों में रिक्त उच्च पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा. इसके अलावा अन्य भत्तों का लाभ दिलाने का प्रयास भी सरकार करेगी. कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य अवनीश कुमार सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह, एडी मंडल डॉ. जीपी गुप्ता, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉ. आलोक कुमार, राजकीय नर्सेस संघ की अध्यक्ष शर्ली भंडारी, महामंत्री अशोक कुमार आदि मौजूद रहे.

