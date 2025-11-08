ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम बोले- नर्सों का गृह जनपद में तैनाती का तैयार हो रहा प्रस्ताव, लगन से मरीजों की सेवा करें

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, मरीजों को भगवान मानकर उनकी सेवा करें. ( Photo Credit; ETV Bharat )