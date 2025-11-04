ETV Bharat / state

फिर बोले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा- नहीं चलने देंगे सड़क पर मनमानी, सभी को करना होगा नियम पालन

डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि हमारी सरकार और परिवहन विभाग सख्ती कर रहा है. शराब पीकर चलाने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है.

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा
उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 4, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read
कोटा : प्रदेश के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा अंता चुनाव में भाग लेने के लिए हाड़ौती के दौरे पहुंचे हुए हैं. बैरवा सोमवार रात को कोटा सर्किट हाउस पहुंचे थे. इसके बाद मंगलवार सुबह में अंता के लिए रवाना हो गए हैं. डिप्टी सीएम बैरवा ने सर्किट हाउस में मीडिया से हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर बातचीत करते हुए कहा कि जयपुर के हरमाड़ा में डंपर से कुचलने की घटना दुखद है. इसके पहले फलोदी में भी एक बड़ा हादसा हुआ है. जयपुर में चालक ने शराब के नशे में यह कृत्य किया है. हमारी सरकार और परिवहन विभाग सख्ती कर रहा है. हम शराब पीकर चलाने वालों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं. इसके अलावा हाईवे पर खड़े होने वाले वाहनों पर भी सख्ती की जाएगी. ताकि फलोदी जैसा हादसा व घटनाएं नहीं हो.

मॉडिफाइड स्लीपर कोच बस चलाने वाले ऑपरेटर से हमने कह दिया है कि टैक्स या अन्य बातों में रियायत दे सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई बसों में किसी तरह की कोई मदद नहीं कर पाएंगे. सरकार के लिए यात्रियों की सुरक्षा पहले मापदंड है. जिन बसों में फायर सिस्टम नहीं और इमरजेंसी एग्जिट के साथ कई कमियां है. ऐसी बसों को हम नहीं चलने देंगे. डिप्टी सीएम बैरवा का कहना है कि बस मालिकों ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है. साथ ही 10 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन बस ऑपरेटरों को कह दिया कि 10 दिन बाद भी आपको मॉडिफाई बसों में सुधार करवाना है, यह अभी पहले ही करवा लीजिए. सरकार यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी.

प्रेमचंद बैरवा बोले.... (वीडियो ईटीवी भारत कोटा)

डिप्टी सीएम बैरवा से जब पूछा कि चालान के डर से रॉन्ग साइड या इधर-उधर भाग रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा कि वाहन सही तरीके से नॉर्म्स में चलेंगे, इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं है. इसीलिए हम कर रहे हैं कि कोई भी वाहन बिना नियम के नहीं चलें. किस तरह से बड़ी कैजुअल्टी से बचने का काम कर सकते है, वह हम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं. अंता उपचुनाव पर डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं. सभी में उत्साह है. इसलिए पार्टी वहां पर चुनाव जीत रही है. हमारा प्रत्याशी मोरपाल सुमन चुनाव जीतेगा.

