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केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान का इस्तीफा: डिप्टी सीएम बैरवा बोले-पीएम मोदी लेंगे अंतिम निर्णय, सरकार युवाओं के प्रति संवेदनशील

हर स्तर पर संवेदनशीलता : उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि विकसित भारत का सपना युवाओं की भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता. इसी सोच के अनुरूप सरकार युवाओं के साथ खड़ी है. उनके हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है. युवा देश की सबसे बड़ी धरोहर है. सरकार उनकी उम्मीदों और विश्वास को बनाए रखने को प्रतिबद्ध है. नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर बैरवा ने कहा, इस मामले में सरकार ने केवल बयानबाजी नहीं की, बल्कि ठोस कार्रवाई भी की है.

जयपुर : उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री उसे स्वीकार करेंगे या नहीं, यह देखना बाकी है. उनके इस बयान को ऐसे समय में अहम माना जा रहा है, जब नीट परीक्षा और कथित पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है. बैरवा शनिवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात कर रहे थे.

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पेपर लीक पर बोले बैरवा: उन्होंने बताया कि नीट पेपर लीक प्रकरण में अब तक 47 लोगों को बर्खास्त किया जा चुका है, जो यह दर्शाता है कि सरकार किसी भी प्रकार की अनियमितता और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है. जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं. प्रधान के इस्तीफे को लेकर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री पर छोड़ते हुए यह संदेश देने का प्रयास किया कि सरकार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत निर्णय लेती है. दूसरी ओर युवाओं और नीट मामले पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखते हुए विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की भी कोशिश की.

राजनीति करने वाले युवाओं के साथ नहीं : डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा, नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार की कार्रवाई से देश के युवाओं को न्याय मिला है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय दर्शाता है कि केंद्र सरकार युवाओं के हितों के प्रति गंभीर और संवेदनशील है. केंद्र ने पेपर लीक जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने को कड़े कानूनी प्रावधान किए. ऐसे मामलों में दोषियों पर 10 करोड़ तक के जुर्माने और सख्त सजा का प्रावधान किया है.भाजपा हमेशा युवाओं के साथ खड़ी रही है. आगे भी उनके हितों की रक्षा करती रहेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष ने राजनीति की है, जबकि भाजपा युवाओं के भविष्य और उनके अधिकारों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है.

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