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SET-2026 में महज 6.59% अभ्यर्थी हुए पास, डिप्टी सीएम ने जारी किया रिजल्ट

जयपुर में डिप्टी सीएम ने जारी किया रिजल्ट ( ETV Bharat Kota )

कोटा: राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा (SET)-2026 का रिजल्ट उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर स्थित राजकीय आवास से जारी किया. परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर को किया गया था. परीक्षा में बैठने वाले महज 6.59 फीसदी विद्यार्थी ही सफल हो पाए हैं.

परीक्षा के समन्वयक प्रो. घनश्याम शर्मा ने बताया- परीक्षा के लिए 177901 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 139383 रही. पंजीकृत अभ्यर्थियों में से लगभग 78.35 प्रतिशत ने परीक्षा दी. हालांकि परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की संख्या काफी कम है. केवल 6.59 फीसदी विद्यार्थी ही परीक्षा को क्रैक कर पाए हैं, यानी केवल 9191 विद्यार्थियों को सफल घोषित किया गया है. यह सभी कैंडिडेट अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं.