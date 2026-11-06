SET-2026 में महज 6.59% अभ्यर्थी हुए पास, डिप्टी सीएम ने जारी किया रिजल्ट
Rajasthan SET 2026 Result: प्रो. घनश्याम शर्मा ने बताया- परीक्षा के लिए 177901 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था
Published : November 6, 2026 at 7:51 PM IST
कोटा: राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा (SET)-2026 का रिजल्ट उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर स्थित राजकीय आवास से जारी किया. परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर को किया गया था. परीक्षा में बैठने वाले महज 6.59 फीसदी विद्यार्थी ही सफल हो पाए हैं.
परीक्षा के समन्वयक प्रो. घनश्याम शर्मा ने बताया- परीक्षा के लिए 177901 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 139383 रही. पंजीकृत अभ्यर्थियों में से लगभग 78.35 प्रतिशत ने परीक्षा दी. हालांकि परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की संख्या काफी कम है. केवल 6.59 फीसदी विद्यार्थी ही परीक्षा को क्रैक कर पाए हैं, यानी केवल 9191 विद्यार्थियों को सफल घोषित किया गया है. यह सभी कैंडिडेट अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं.
शारीरिक शिक्षा में जनरल की कटऑफ सबसे हाई 86.01: प्रो. घनश्याम शर्मा ने बताया- पहली बार 37 विषयों में परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा में जनरल कैटेगरी की कटऑफ 86.01 फीसदी रही है. यह शारीरिक शिक्षा में है. कुछ दिव्यांग श्रेणियों में यह 36.67 प्रतिशत तक रहा, जबकि भौतिक विज्ञान की कुछ आरक्षित श्रेणियों में न्यूनतम कटऑफ 36.67 प्रतिशत है. इसमें एससी दिव्यांग (BLV) व ईडब्ल्यूएस दिव्यांग (LD-ETC) श्रेणियों का कटऑफ 36.67 प्रतिशत रहा. इतिहास विषय में ओबीसी दिव्यांग (DHH) श्रेणी का कटऑफ भी 36.67 प्रतिशत दर्ज किया गया. दोनों के बीच 49.34 प्रतिशत अंकों का अंतर रहा. जीवन विज्ञान में एससी दिव्यांग व ओबीसी दिव्यांग (LD-ETC) श्रेणियों का कटऑफ 37.33 प्रतिशत रहा.
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शारीरिक शिक्षा में सबसे ऊंचा कटऑफ: विषयवार एवं श्रेणीवार कटऑफ का विश्लेषण करें तो शारीरिक शिक्षा विषय में सामान्य वर्ग का कटऑफ 86.01 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक रहा. इसके बाद दर्शनशास्त्र में ओबीसी वर्ग का कटऑफ 80 प्रतिशत दर्ज किया गया. वाणिज्य विषय में सामान्य वर्ग का कटऑफ 74.67 प्रतिशत व उर्दू में 74 प्रतिशत रहा. सांख्यिकी में जनरल कैटेगरी का कटऑफ 72 प्रतिशत और योग में ईडब्ल्यूएस वर्ग का कटऑफ 70 प्रतिशत रहा. अन्य प्रमुख विषयों में रसायन विज्ञान का सामान्य वर्ग कटऑफ 59.33 प्रतिशत, भौतिक विज्ञान का 60.67 प्रतिशत व जीवन विज्ञान का 58.67 प्रतिशत रहा. इतिहास में ओबीसी वर्ग का कटऑफ 58 प्रतिशत दर्ज किया गया.
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दो सप्ताह बाद डाउनलोड होंगे ई-सर्टिफिकेट: डॉ. घनश्याम शर्मा ने बताया कि सफल अभ्यर्थी परिणाम जारी होने के दो सप्ताह बाद अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ई-सर्टिफिकेट व स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए अभ्यर्थियों को सेट कार्यालय में अलग से कोई दस्तावेज या प्रमाणपत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी. विश्वविद्यालय ने परिणाम के साथ सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर व विषयवार और श्रेणीवार कटऑफ की सूची भी जारी की है. इससे अभ्यर्थी अपने विषय और आरक्षण श्रेणी के अनुसार परिणाम की स्थिति का आकलन कर सकेंगे.
डिप्टी सीएम ने दी बधाई: उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा- यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, लगन और निरंतर प्रयासों का प्रतिफल है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सफल अभ्यर्थी अपनी योग्यता, ज्ञान और शिक्षण कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण तथा प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. रिजल्ट घोषित करने के दौरान राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रो. बीपी सारस्वत, कोटा विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉ. विमला डूंकवाल और कुलसचिव मुरलीधर प्रतिहार मौजूद रहे.
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