अंता उपचुनाव : उपमुख्यमंत्री बैरवा बोले- पार्टी ने लगाई है सबकी ड्यूटी

उपमुख्यमंत्री बैरवा ने कोटा प्रवास के दौरान कहा कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के रिक्त पदों को शीघ्र ही भरा जाएगा.

Anta By Election 2025
उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 29, 2025 at 3:23 PM IST

2 Min Read
कोटा: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने दावा किया कि अंता उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी ने जिस व्यक्ति या पदाधिकारी को जहां दायित्व दिया है, वह उस हिसाब से उसका निर्वहन कर रहा है. बैरवा मंगलवार रात को कोटा दौरे पर आए थे. वे यहां सर्किट हाउस में ठहरे. बुधवार को उन्होंने कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा व जिला अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की.

इसके बाद वे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के साथ स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए. समारोह के उपरांत वे बारां की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार में शामिल होने के लिए रवाना हो गए. इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों व जनता की सेवा करती है और राष्ट्र को प्रथम मानते हुए काम करती है. हमारे कार्यकर्ता दिन-रात मेहनत करते हैं.

पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के जोरदार प्रयासों तथा आमजन के विश्वास से अंता सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी. जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि एक सीट के लिए पूरी पार्टी को उतारना पड़ रहा है और कई मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, इस पर उन्होंने कहा- ऐसा नहीं है. हमारी पार्टी जिस व्यक्ति या पदाधिकारी को जहां दायित्व देती है, वह उसका निर्वहन करता है.

वि​श्वविद्यालय में सभी पदों पर नियुक्ति होगी: राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी के खाली पदों के सवाल पर डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा- मुझे सब जानकारी है. अभी वीसी की नियुक्ति हुई है. आने वाले समय में इन पदों पर भी नियुक्ति होगी. उन्होंने नए बने स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर को विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा केंद्र बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने में सभी की सहभागिता जरूरी है.

