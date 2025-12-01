भाजपा मुख्यालय में पहली बार सुनवाई, पहले दिन उपमुख्यमंत्री बैरवा और मंत्री नागर ने सुनी समस्याएं
दो मंत्री सप्ताह में तीन दिन भाजपा मुख्यालय में करेंगे कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निस्तारण.
Published : December 1, 2025 at 3:24 PM IST
जयपुर: भजनलाल सरकार में पहली बार भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ता सुनवाई का सोमवार से आगाज हुआ है. पहले दिन उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए. हालांकि, पहला दिन होने के कारण अपनी और आमजन की समस्याएं लेकर आने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं की संख्या कम रही. अब सप्ताह में तीन दिन भाजपा मुख्यालय में दो-दो मंत्री कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे और अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश देंगे.
पहले दिन समस्याएं लेकर पहुंचे कार्यकर्ता : सुनवाई के बाद प्रेमचंद बैरवा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मीडिया से बातचीत में कार्यकर्ता सुनवाई की रूपरेखा बताई. बैरवा ने कहा कि आज से पार्टी कार्यालय में दो-दो मंत्री कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे. पार्टी कार्यकर्ता अपने इलाके से जुड़ी समस्याएं लेकर आएंगे. उन्होंने बताया कि आज पहला दिन उनके पास 25-30 कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं बताई है, जिन्हें लेकर अधिकारियों को कॉल कर समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, जरूरत पड़ने पर विभागों को पत्र भी लिखे जाएंगे.
पार्टी पदाधिकारी करेंगे वेरिफिकेशन : उन्होंने कहा कि इस सुनवाई में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता अपने इलाके से जुड़े लोगों की समस्याएं लेकर आएं. उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय में आने वाले कार्यकर्ताओं के आवेदनों को पार्टी पदाधिकारी वैरिफाई करेंगे, ताकि पार्टी के वास्तविक कार्यकर्ताओं को तरजीह मिल सके.
ऊर्जा विभाग ने दिए 1.50 लाख कृषि कनेक्शन : वहीं, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. इस साल विभाग ने 1.50 लाख कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है. विभाग ने सफलतापूर्वक यह लक्ष्य हासिल किया है. आने वाले समय के लिए हमने घोषणा की है कि जिस जीएसएस पर पर्याप्त मात्रा में सोलर सिस्टम लग गए और वहां हमारे पास क्षमता उपलब्ध है तो उस जीएसएस पर बिना प्राथमिकता के कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे, ताकि सोलर सिस्टम से पैदा होने वाली बिजली का सदुपयोग हो सके.
किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य : ऊर्जा मंत्री ने कहा- इसका फायदा यह होगा कि किसानों को दिन में बिजली मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि इस बार अच्छी बारिश होने से रबी की बुवाई का रकबा बढ़ा है. इसलिए आगामी दिनों में बिजली खपत बढ़ने की संभावनाओं को लेकर विभाग ने पर्याप्त तयारी कर रखी है. किसी भी हाल में बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर भविष्य की आवश्यकता है. इसलिए स्मार्ट मीटर लगवाने का काम जारी है और इसे आगे बढ़ाया जाएगा.