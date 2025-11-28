ETV Bharat / state

SIR पर रार तेज: बैरवा बोले-बाहरी लोग वोट दें, यह गलत... जूली ने पूछा-बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े

उप मुख्यमंत्री बैरवा और नेता प्रतिपक्ष जूली के बीच SIR पर जुबानी जंग.

Bairwa and Julie face to face
बैरवा और जूली आमने सामने (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 4:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है. सत्ताधारी भाजपा के नेता SIR को सही बता रहे हैं. वहीं विपक्षी कांग्रेस आलोचना कर रही है. इस बीच SIR के मुद्दे पर फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने-सामने हैं. उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि यह अच्छा अभियान है. इससे वास्तविक मतदाताओं की पहचान की जा रही है. बंगाल में रह रहे बाहरी लोग वोट दें, यह सही नहीं है. वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए. उनमें से कितने घुसपैठिए ढूंढे गए.

बाहर से आए लोग वोट दें, यह गलत: डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि निर्वाचन आयोग SIR को लेकर अच्छा काम कर रहा है. हम धन्यवाद देना चाहेंगे. वास्तविक मतदाता ही मताधिकार का प्रयोग कर पाए, यही इसका मकसद है, इसीलिए यह काम हो रहा है, जो इस देश का निवासी हो, वही वोट दे सकें. कोई बाहर से आया है और मताधिकार का प्रयोग कर रहा है तो गलत है. यह बात हम सब मानते हैं.

एसआईआर को लेकर बयानबाजी तेज... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:जोधपुर में बोले भाजपा प्रदेश प्रभारी, SIR सही प्रकिया, घुसपैठिए भारत छोड़कर भाग रहे

जिनके दो जगह नाम, एक कटेगा: डॉ. बैरवा बोले, जिनके नाम दो जगह हैं. वो एक ही जगह नाम रख सकेंगे. इन सभी उपायों से सही मताधिकार का प्रयोग होगा. बिहार में SIR का काम हुआ है. कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई. वहां इसकी सराहना हुई है. आगे भी जिन प्रदेशों में यह कवायद हो रही है, उसमें भी अच्छा काम होगा. अल्पसंख्यक वर्ग हो या अन्य कोई वर्ग, हर समाज और हर व्यक्ति के लिए SIR का काम है. इसे लेकर अगर कोई समाज विशेष बात करता है तो गलत है.

एक व्यक्ति एक ही जगह देगा वोट: बैरवा बोले कि जिन लोगों ने गलती की और दो-तीन जगह मतदाता सूची में नाम होगा तो कटेगा ही. एक व्यक्ति एक ही जगह वोट दे सकता है. बाहर से लोग आकर बंगाल में निवास कर रहे हैं, उन्हें मताधिकार का उपयोग नहीं करने देना चाहिए. जो लोग ऐसा कर रहे हैं और उन्हें बाहर किया जा रहा है तो यह अच्छा है. उसमें क्या दिक्कत है.

पढ़ें: जयपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम: जिले में 51.32 फीसदी मतदाताओं का मिलान पूरा, इन्हें नहीं देने होंगे कोई दस्तावेज

जूली बोले-यह केवल वोट काटने का हथियार: जयपुर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से कहा, SIR वह अभियान में पिछड़े वर्ग, मजदूर, घुमंतू जाति, किसान वर्ग को परेशान किया जा रहा है. यह केवल वोट काटने का हथियार है. प्रधानमंत्री अपनी बातों से ऐसा माहौल बना रहे हैं कि SIR से सरकार घुसपैठिए ढूंढ़ रही है जबकि धरातल पर कुछ और है. बिहार में 65 लाख वोट काटे गए. सरकार बताए कि वहां कितने घुसपैठिए पकड़े?. जनता को गुमराह करने से काम नहीं चलेगा. इस अभियान के बीच 25 बीएलओ की जान जा चुकी है. ऐसी भी क्या जल्दी है?. अधिकारियों-कर्मचारियों पर इतना प्रेसर क्यों लादा जा रहा है?. राजस्थान में तो चुनाव तीन साल बाद है. सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए.

TAGGED:

DISPUTE OVER SIR INTENSIFIES
DEPUTY CM PREMCHAND BAIRWA
LEADER OF OPPOSITION TIKARAM JULIE
सवालों के घेरे में एसआईआर
CONGRESS AND BJP CLASH OVER SIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.