ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम बैरवा बोले- संवेदनशील क्षेत्र बिल पलायन रोकने के लिए, OMR शीट मामले में जांच जारी

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने डिस्टर्ब्ड एरिया बिल की वकालत करते हुए कहा कि इससे लोगों का पलायन रूकेगा.

Disturbed Areas Bill
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री मंजू बाघमार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 5:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि अशांत क्षेत्र (डिस्टर्ब्ड एरिया) बिल लाने का उद्देश्य पलायन रोकना और लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करना है. कोटा दौरे के दौरान वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा के 'दंगा कराने की साजिश' के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है.

डॉ. बैरवा ने कहा कि कई बार कोई इलाका संवेदनशील बन जाता है और वहां के लोगों को मकान-जमीन बेचकर पलायन करना पड़ता है. उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही यह बिल लाया गया है. हमारी मंशा सिर्फ इतनी ही है.

पढ़ें: Disturbed Areas Bill : कांग्रेस का आरोप- सरकार दंगा कराना चाहती है, जवाब- पलायन रोकने के लिए जरूरी है बिल

ओएमआर शीट मामले में जांच का स्पष्टीकरण: कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर शीट के जरिए अंक बढ़ाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भाजपा शासनकाल की जांच कराने की मांग पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इस मामले में यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह हेराफेरी बोर्ड की किस परीक्षा में हुई. इसकी जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि मामले में जांच होनी चाहिए. हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछली सरकार के मामलों की जांच करवाई है और गड़बड़ी करने वालों को जेल में डालने का काम किया है.

भाजपा के दो साल के शासन में कोई पेपर लीक नहीं हुआ. अभी ओएमआर का मामला आया है, उसकी भी निश्चित रूप से जांच होगी. इससे पूर्व, हाड़ौती बैरवा समाज उत्थान समिति के प्रतिनिधियों ने भाजपा नेता रामलाल टटवाड़िया के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री को एक 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें संत शिरोमणि बालीनाथ बोर्ड में नियुक्तियां और 31 दिसंबर को 'बैरवा दिवस' के अवसर पर अवकाश घोषित करने जैसी मांगें शामिल थीं.

यह भी पढ़ें: डोटासरा ने कहा- भाजपा ने चुनाव आयोग और पंचायती राज को बनाया पंगु, दिलावर बोले- जेल जाएंगे पीसीसी चीफ

मंत्री मंजू बाघमार का टोल नीति पर बयान: सार्वजनिक निर्माण विभाग व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने टोल फ्री नीति को फिर से लागू करने के सवाल पर कहा कि इस पर आने वाले बजट से पहले बैठक कर निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में राजस्थान के आधारभूत ढांचे में बदलाव कर रहे हैं. ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर बन रही है और सभी सड़कों को दुरुस्त कर रहे हैं.

महिला सशक्तिकरण के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं और बच्चों के प्रति समाज की दृष्टि को सकारात्मक बनाना है. इसके लिए लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी उद्यम योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें सब्सिडी पर ऋण दिया जा रहा है. राजीविका, सोलर और लखपति दीदी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भी महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है.

TAGGED:

DEPUTY CM PREMCHAND BAIRWA
MIGRATION FROM JAIPUR
SENSITIVE AREA
MINISTER MANJU BAGHMAR
DISTURBED AREAS BILL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.