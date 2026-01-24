ETV Bharat / state

आने वाले बजट में भजनलाल सरकार प्रदेश को अनेक सौगातें देगी : प्रेमचंद बैरवा

उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में पंचायत व निकाय चुनाव भाजपा ही जीतेगी.

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा
उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा (ETV Bharat didwana)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 24, 2026 at 9:53 AM IST

|

Updated : January 24, 2026 at 10:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामनसिटी : राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को डीडवाना-कुचामन जिले के पलाड़ा गांव के दौरे पर रहे. इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी संवाद किया. उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार प्रदेशवासियों के जीवन को बेहतर और सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है. इसके लिए सरकार ने अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं. आने वाले बजट में भी सरकार प्रदेश को अनेक सौगातें देगी और विकास की कई नई योजनाएं प्रारंभ की जाएगी.

उन्होंने कहा कि बजट में आमजन के साथ ही किसान, मजदूर, गरीब, महिलाएं, छात्र व व्यापारी वर्ग का पूरा ख्याल रखा जाएगा और उनके लिए हितकर बजट पेश किया जाएगा. यह बजट प्रदेश के लिए लाभदायक होगा और राजस्थान के चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त्र करेगा. प्रदेश में पंचायत राज चुनाव के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही पंचायत राज चुनाव कराएगी, ताकि शासन में हर वर्ग की भूमिका हो सके. भाजपा हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में पंचायत व निकाय चुनाव भाजपा ही जीतेगी.

उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा (ETV Bharat didwana)

इसे भी पढ़ें. डिप्टी सीएम बैरवा बोले- संवेदनशील क्षेत्र बिल पलायन रोकने के लिए, OMR शीट मामले में जांच जारी

इस दौरान उन्होंने भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा के निवास स्थान पहुंचकर उनके पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया और परिजनों को ढांढस बंधाया. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट कीं. इसके बाद उपमुख्यमंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने स्वागत सत्कार किया. उप मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान डेगाना विधायक अजय किलक, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं किसान बोर्ड अध्यक्ष सीआर चौधरीं, विजय सिंह पलाड़ा, सुरवीर सिंह, खारिया सरपंच देवीलाल दादरवाल भी मौजूद रहे.

Last Updated : January 24, 2026 at 10:07 AM IST

TAGGED:

उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा
RAJASTHAN BUDGET 2026
DEPUTY CM PREM CHAND BAIRWA
DEPUTY CM IN DIDWANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.