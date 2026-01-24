ETV Bharat / state

आने वाले बजट में भजनलाल सरकार प्रदेश को अनेक सौगातें देगी : प्रेमचंद बैरवा

कुचामनसिटी : राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को डीडवाना-कुचामन जिले के पलाड़ा गांव के दौरे पर रहे. इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी संवाद किया. उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार प्रदेशवासियों के जीवन को बेहतर और सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है. इसके लिए सरकार ने अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं. आने वाले बजट में भी सरकार प्रदेश को अनेक सौगातें देगी और विकास की कई नई योजनाएं प्रारंभ की जाएगी.

उन्होंने कहा कि बजट में आमजन के साथ ही किसान, मजदूर, गरीब, महिलाएं, छात्र व व्यापारी वर्ग का पूरा ख्याल रखा जाएगा और उनके लिए हितकर बजट पेश किया जाएगा. यह बजट प्रदेश के लिए लाभदायक होगा और राजस्थान के चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त्र करेगा. प्रदेश में पंचायत राज चुनाव के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही पंचायत राज चुनाव कराएगी, ताकि शासन में हर वर्ग की भूमिका हो सके. भाजपा हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में पंचायत व निकाय चुनाव भाजपा ही जीतेगी.