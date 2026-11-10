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हादसों को रोकने के डिप्टी सीएम पाठक ने दिए कड़े निर्देश, अधिकारियों को लिखा पत्र

हादसों को रोकने के डिप्टी सीएम पाठक ने दिए कड़े निर्देश. ( ETV Bharat )

लखनऊ: सोमवार को सुबह करीब 7:00 पर थाना अंतर्गत राजस्थान से बिहार जा रही बस के खाई में गिर जाने से तीन लोगों की मौत और लगभग 50 से अधिक लोग घायल होने की सूचना पर डिप्टी सीएम घायलों का हाल-चाल लेने लखनऊ मेडिकल कॉलेज और लोक बंधु अस्पताल पहुंचे थे. पीड़ितों से बातचीत की तथा समुचित इलाज के लिए अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों को निर्देशित किया.

इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से वार्ता की जाएगी. डिप्टी सीएम ने सभी विभाग के अधिकारियों को पत्र भेज कर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पत्र भेजा है.