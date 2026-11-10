हादसों को रोकने के डिप्टी सीएम पाठक ने दिए कड़े निर्देश, अधिकारियों को लिखा पत्र
हादसों को देखते हुए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव गृहविभाग, परिवहन आयुक्त, प्रबंध निदेशक यूपीएसआरटीसी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 6:51 AM IST
लखनऊ: सोमवार को सुबह करीब 7:00 पर थाना अंतर्गत राजस्थान से बिहार जा रही बस के खाई में गिर जाने से तीन लोगों की मौत और लगभग 50 से अधिक लोग घायल होने की सूचना पर डिप्टी सीएम घायलों का हाल-चाल लेने लखनऊ मेडिकल कॉलेज और लोक बंधु अस्पताल पहुंचे थे. पीड़ितों से बातचीत की तथा समुचित इलाज के लिए अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों को निर्देशित किया.
इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से वार्ता की जाएगी. डिप्टी सीएम ने सभी विभाग के अधिकारियों को पत्र भेज कर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पत्र भेजा है.
डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, परिवहन आयुक्त, प्रबंध निदेशक यूपीएसआरटीसी तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण निगम लिमिटेड लखनऊ को आगरा एक्सप्रेस वे के जीरो माइल पर हुई बस दुर्घटना का जिक्र करते हुए कहा कि दुर्घटना अत्यन्त दुःखद एवं हृदय विदारक है. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए उचित होगा कि प्रदेश में सभी एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों के लिए निर्धारित गति सीमा का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय.
इसके लिए समय-समय पर वाहन चालकों की काउंसिलिंग कराये जाने की व्यवस्था की जाए. प्रत्येक वाहन चालक का एक्सप्रेसवे पर जाने से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने की व्यवस्था की जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तत्समय वाहन चालक ने मादक पदार्थों का सेवन नहीं किया हो.
उपरोक्त के सम्बन्ध में सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर नीति निर्धारित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराये ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचाया जा सके.
ये भी पढ़ें - यूपी के आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, खाई में गिरी बस, 50 से अधिक लोग घायल