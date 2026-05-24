कानपुर में ITBP जवान की मां के मामले में डिप्टी सीएम ने दिए जांच के आदेश, ब्रजेश पाठक बोले- कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे
अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज करते हुए कहा, ये कैसा डबल इंजन है, जो एक दूसरे के खिलाफ बंदूक ताने खड़ा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 9:58 PM IST
कानपुर : ITBP जवान की मां का हाथ काटे जाने का मामला डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक पहुंच गया है. डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने डीजी हेल्थ को जांच के निर्देश दिए हैं. वहीं, ये भी कहा कि इस मामले में जिस अस्पताल की गलती है, उसके संचालकों व डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई भी हो.
डिप्टी सीएम ने कहा, आईटीबीपी जवान के साथ किसी तरह का हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे. योगी सरकार आईटीबीपी जवान के साथ खड़ी है. मामले में खुद पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने कहा था अगर कृष्णा अस्पताल की लापरवाही मिली तो संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी.
दरअसल, आईटीबीपी जवान द्वारा इलाज में लापरवाही को लेकर सबसे अधिक आरोप कृष्णा अस्पताल पर ही लगाए गए हैं. इस मामले में कृष्णा अस्पताल के संचालक ऐश्वर्य गर्ग से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की.
पूर्व सीएम अखिलेश ने कसा तंज : इस मामले में अब पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी भाजपा व कानपुर के प्रशासनिक अफसरों की कार्यशैली को लेकर तंज कसा है. पूर्व सीएम ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट (एक्स) पर लिखा था, यूपी की भाजपा सरकार और उसकी पुलिस की नाइंसाफी और ज्यादती देखकर आईटीबीपी को इन पर भरोसा नहीं है. दिल्ली का भरोसा लखनऊ से उठ गया है. तभी आईटीबीपी ने घेराबंदी की होगी. ये कैसा डबल इंजन है, जो एक दूसरे के खिलाफ बंदूक ताने खड़ा है.
स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर सभी की निगाहें: अब आईटीबीपी जवान के मामले में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर सभी की निगाहें टिकी हैं. अफसरों द्वारा अगर दोबारा कोई ऐसी रिपोर्ट दी जाती है, जिसमें कृष्णा व पारस अस्पताल को क्लीनचिट दिए जाने जैसा कुछ अंकित होता है तो निश्चित तौर पर एक बार फिर ये मामला गरमा सकता है. वहीं, आईटीबीपी जवान विकास का कहना है, वह अपनी मां के हाथ काटे जाने के मामले में सीएम से मिलकर उन्हें कृष्णा अस्पताल की लापरवाही बताएंगे.
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