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कानपुर में ITBP जवान की मां के मामले में डिप्टी सीएम ने दिए जांच के आदेश, ब्रजेश पाठक बोले- कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे

डिप्टी सीएम ने दिए जांच के आदेश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : ITBP जवान की मां का हाथ काटे जाने का मामला डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक पहुंच गया है. डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने डीजी हेल्थ को जांच के निर्देश दिए हैं. वहीं, ये भी कहा कि इस मामले में जिस अस्पताल की गलती है, उसके संचालकों व डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई भी हो. डिप्टी सीएम ने कहा, आईटीबीपी जवान के साथ किसी तरह का हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे. योगी सरकार आईटीबीपी जवान के साथ खड़ी है. मामले में खुद पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने कहा था अगर कृष्णा अस्पताल की लापरवाही मिली तो संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी. दरअसल, आईटीबीपी जवान द्वारा इलाज में लापरवाही को लेकर सबसे अधिक आरोप कृष्णा अस्पताल पर ही लगाए गए हैं. इस मामले में कृष्णा अस्पताल के संचालक ऐश्वर्य गर्ग से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की.