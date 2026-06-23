HRTC कर्मियों की चक्का जाम की धमकी पर डिप्टी सीएम सख्त, बोले- जरूरत पड़ी तो नई भर्ती करेंगे, सेवाएं नहीं होंगी बाधित
परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार एचआरटीसी की सेवाओं को किसी भी सूरत में बाधित नहीं होने देगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 7:05 PM IST
शिमला: एचआरटीसी कर्मचारियों के 24 जून से चक्का जाम के ऐलान पर परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो नए चालक-परिचालक की भर्ती करेंगे, लेकिन एचआरटीसी सेवाओं को बाधित नहीं होने दिया जाएगा. प्रदेश में आवश्यक सेवा रखरखाव कानून यानी एस्मा लागू है. ऐसे में हड़ताल या चक्का जाम कर कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है.
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, 'प्रदेश में एस्मा लागू है और कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है. चक्का जाम करके मांगो का समाधान नहीं निकलेगा. कर्मचारियों ने भाषा की मर्यादा भुलाकर सरकार को सख्ती करने पर मजबूर किया है. जरूरत पड़ी तो नए ड्राइवर और कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी. लेकिन एचआरटीसी बस सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा'.
डिप्टी सीएम ने कहा कि चक्का जाम किसी समस्या का समाधान नहीं है. सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं और बसें नहीं चलतीं हैं तो सरकार जरूरत पड़ने पर नए चालकों और परिचालकों की भर्ती करेगी. जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा. कुछ कर्मचारी नेताओं ने भाषा की मर्यादा को भुला दिया है और अनावश्यक बयानबाजी कर सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया है. एचआरटीसी प्रदेश की लाइफलाइन है. सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी, लेकिन आम जनता को परेशानी में नहीं डाला जा सकता.
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