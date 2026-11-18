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'मिशन रिपीट की आहट से विपक्ष हताश, हिमाचल के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए लिए कई फैसले', सदन में क्यों गरजे डिप्टी CM?

सदन में हिमाचल के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ( @HimachalAssembly )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष को खुली चुनौती दे डाली. चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री दरअसल प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बिना रहे थे इसी बीच विपक्ष के विधायक बोलने लगे तो डिप्टी सीएम ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि सरकार सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. विपक्ष जिस विषय पर चर्चा करना चाहता है, उसे सदन में लेकर आए, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है. उपमुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और वर्षों से लंबित मामलों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं.

सरकार हर चर्चा के लिए सदन में पूरी तरह तैयार