अगले साल से अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा सुजानपुर होली मेला, कैबिनेट में लगेगी मुहर
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, सुजानपुर मेला हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और देव परंपरा का प्रतीक है.
Published : March 1, 2026 at 8:58 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय स्तरीय सुजानपुर होली मेले का विधिवत शुभारंभ मुरली मनोहर मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ किया. बस स्टैंड से मुरली मनोहर मंदिर तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए. मंदिर में पूजा संपन्न होने के बाद डिप्टी सीएम ने प्रशासन द्वारा लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया. इस अवसर पर मुकेश अग्निहेत्री ने सुजानपुर मेले को लेकर बड़ा ऐलान किया.
सुजानपुर मेले को लेकर डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान
इस खास मौके पर हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि, "सुजानपुर का ऐतिहासिक होली मेला अगले वर्ष से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा. इस संबंध में प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट बैठक में औपचारिक स्वीकृति दी जाएगी. इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु को करना था, लेकिन दिल्ली में आवश्यक बैठक के चलते वे शामिल नहीं हो सके."
सुजानपुर मेला समृद्ध संस्कृति और देव परंपरा का प्रतीक
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, सुजानपुर जो महाराजा संसार चंद की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है. यहां होली उत्सव वर्षों से धूमधाम से मनाया जाता रहा है. यह मेला हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और देव परंपरा का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि, लोगों की इस मेले के प्रति गहरी आस्था रही है और इसे और अधिक भव्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार भी प्रतिबद्ध है.
अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, प्रदेश सरकार संस्कृति, देव संस्कृति और पारंपरिक मेलों को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है. सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के ऐतिहासिक मेलों का आयोजन बड़े स्तर पर हो, जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिल सके. सुजानपुर के होली मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलने की घोषणा से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान प्राप्त होगी.
