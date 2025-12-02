ETV Bharat / state

रिटायरमेंट के बाद HRTC के इतने कर्मचारियों को मिली OPS, डिप्टी सीएम ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

हिमाचल पथ परिवहन निगम

शिमला: हिमाचल में लंबे समय से विभिन्न विभागों सहित निगमों और बोर्डों में OPS के लिए कर्मचारी संघर्ष कर रहे थे. कांग्रेस ने साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों की दुखती रग को पकड़ते हुए सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का वादा किया, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ीं, कांग्रेस को इसका राजनीतिक लाभ मिला और प्रदेश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में OPS की बहाली पर मुहर लग गई. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) में सालों तक सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के लिए भी यह फैसला राहत भरा साबित हुआ. इस निगम में रिटायरमेंट के बाद जहां 168 कर्मचारियों को OPS का लाभ मिला. वहीं, अब कुल 9099 कर्मचारी योजना का फायदा उठा रहे हैं. ऐसे में लंबे समय तक पेंशन बहाली की उम्मीद लगाए बैठे इन बुजुर्ग कर्मचारियों के लिए यह फैसला उम्र के अंतिम पड़ाव में आर्थिक सुरक्षा की मजबूत ढाल साबित हो रहा है. हिमाचल के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार की इस सबसे बड़ी उपलब्धि को गिनाते हुए, कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है. पेंशनरों को 23 करोड़ किए जारी