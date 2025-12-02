रिटायरमेंट के बाद HRTC के इतने कर्मचारियों को मिली OPS, डिप्टी सीएम ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कितने कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं.
शिमला: हिमाचल में लंबे समय से विभिन्न विभागों सहित निगमों और बोर्डों में OPS के लिए कर्मचारी संघर्ष कर रहे थे. कांग्रेस ने साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों की दुखती रग को पकड़ते हुए सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का वादा किया, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ीं, कांग्रेस को इसका राजनीतिक लाभ मिला और प्रदेश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में OPS की बहाली पर मुहर लग गई.
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) में सालों तक सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के लिए भी यह फैसला राहत भरा साबित हुआ. इस निगम में रिटायरमेंट के बाद जहां 168 कर्मचारियों को OPS का लाभ मिला. वहीं, अब कुल 9099 कर्मचारी योजना का फायदा उठा रहे हैं. ऐसे में लंबे समय तक पेंशन बहाली की उम्मीद लगाए बैठे इन बुजुर्ग कर्मचारियों के लिए यह फैसला उम्र के अंतिम पड़ाव में आर्थिक सुरक्षा की मजबूत ढाल साबित हो रहा है. हिमाचल के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार की इस सबसे बड़ी उपलब्धि को गिनाते हुए, कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है.
पेंशनरों को 23 करोड़ किए जारी
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 9099 कर्मचारियों को NPS के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ दिया गया है. इनमें 168 ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं, जो रिटायर होने के बाद पेंशन के पात्र नहीं थे, लेकिन अब उन्हें NPS से OPS में शामिल कर पुरानी पेंशन योजना लाभ दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि HRTC में 75 साल से ज्यादा आयु के 647 पेंशनरों को एक जनवरी 2016 से देय 23 करोड़ का एरियर जारी किया जा चुका है. वहीं, एचआरटीसी के 222 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लगा दी गई है, जिसके लिए 29 करोड़ जारी किए गए, जिसमें कम्यूटेशन राशि हाल ही में जारी की गई है.
कर्मचारियों-पेंशनरों को दिए ये लाभ
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सितंबर 2024 तक सभी पात्र सेवानिवृत्त पेंशनरों को मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (DCRG) का भुगतान किया गया, जिस पर करीब 34 करोड़ खर्च हुए हैं. उन्होंने कहा कि पेंशनरों को अप्रैल 2023 से लंबित लीव इनकैशमेंट के 23 करोड़ का भुगतान किया गया है. वहीं, 65, 70 और 75 साल की आयु पूरी कर चुके 3500 पेंशनरों को 5, 10 व 15 फीसदी पेंशन अलाउंस का भुगतान किया गया है. डिप्टी सीएम ने कहा कि परिवहन निगम में कर्मचारियों को प्रदेश सरकार के समकक्ष 45 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) दिया जा रहा है. इसी तरह से बैक-डेट से रेगुलर होने वाले कर्मचारियों को एरियर का लाभ दिया गया है, जिसके लिए 15.50 करोड़ की पहली किस्त जारी की जा चुकी है.