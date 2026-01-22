हिमाचल राज्यसभा चुनाव में 'ऑपरेशन लोटस' की आशंका पर जानिए क्या बोले डिप्टी सीएम?
राज्यसभा चुनाव में ऑपरेशन लोटस की संभावना पर जानिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कहा?
By ANI
Published : January 22, 2026 at 4:21 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में आगामी महीनों में राज्यसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसको लेकर अभी से प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है. डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने आने वाले राज्यसभा चुनावों में ऑपरेशन लोटस की किसी भी संभावना से इनकार किया. वहीं, उन्होंने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के नेतृत्व और काम का पुरजोर समर्थन किया.
'जो चाल एक बार फेल हो जाती, वह दोबारा सफल नहीं होती'
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, 'राज्य में कांग्रेस सरकार एकजुट और राजनीतिक रूप से स्थिर है. हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां BJP का ऑपरेशन लोटस न केवल प्लान किया गया था, बल्कि फेल भी हो गया. निर्दलीय समेत 9 MLA खोने के बावजूद, हमने सरकार बचाई. छह उपचुनाव जीते और अपनी संख्या वापस 40 पर ले आए. मुझे आने वाले राज्यसभा चुनावों में ऐसा कोई मौका नहीं दिख रहा है. जो चाल एक बार फेल हो जाती है, वह दोबारा सफल नहीं हो सकती'.
'विक्रमादित्य युवा, एनर्जेटिक और कीमती साथी'
विक्रमादित्य सिंह की तारीफ करते हुए अग्निहोत्री ने उन्हें युवा, एनर्जेटिक और कीमती साथी बताया. उन्होंने कहा कहा कि कांग्रेस सरकार विकास, भलाई और लोगों के हक की नीतियों के लिए एकता और मिलकर किए गए वादे के साथ अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुकी है. डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र की मदद कम होने और फंड जारी होने में देरी के बीच राज्य सरकार तेजी से रिसोर्स जुटाने की कोशिश कर रही है.
'केंद्र से अब तक नहीं मिले 1500 करोड़'
अग्निहोत्री ने कहा, 'केंद्र ने अभी तक धर्मशाला के आपदा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,500 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के तहत 1,200 करोड़ रुपये और आपदा के बाद की पूरी मदद जारी नहीं की है. साथ ही, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में लगभग 3,000-4,000 करोड़ रुपये की कमी की गई है'.
अग्निहोत्री ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ गया है, जिसके बाद केंद्र ने राज्य पर 1,600 करोड़ रुपये की कटौती की है. उन्होंने केंद्र से पहाड़ी राज्यों के लिए नियमों में ढील देने और समय पर फंड जारी करने को पक्का करने की अपील की.
डिप्टी सीएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म से होने वाले विकास पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार रोपवे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दे रही है, जिसमें लंबे समय से रुका हुआ शिमला ट्रांसपोर्ट रोपवे भी शामिल है, जिसकी लागत महंगाई और करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण बढ़ गई है. उन्होंने धर्मशाला में एशिया के सबसे बड़े जिपलाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी देने और एडवेंचर टूरिज्म पहलों को बढ़ाने की भी घोषणा की.
गवर्नेंस सुधारों पर, अग्निहोत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक्साइज डिपार्टमेंट के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर बनकर उभरा है, जिसने तीन सालों में 2,700 करोड़ रुपये का योगदान दिया है. डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक बसों, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन और ग्रीन मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, जिसमें ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर, स्क्रैपिंग सुविधाएं और पूरी तरह से ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस शामिल हैं.
प्राकृतिक आपदाओं पर बात करते हुए अग्निहोत्री ने कहा, 'हिमाचल प्रदेश को पिछले तीन सालों में 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है. उन्होंने आपदा के बाद फंड जारी करने में देरी की आलोचना की और विपक्ष से फाइनेंशियल मदद में रुकावट डालने के बजाय केंद्र में राज्य के मुद्दे का समर्थन करने का आग्रह किया. अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य का हित हमेशा पहले आना चाहिए, चाहे कोई सरकार में हो या विपक्ष में.
ये भी पढ़ें: 'जैसे-तैसे कट रहा कार्यकाल, वरिष्ठ मंत्री ही उठा रहे सवाल', जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला