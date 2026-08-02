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'हिमाचल में जल जीवन मिशन की रफ्तार थमी, केंद्र सरकार ने रोकी 1227 रुपये करोड़ की फंडिंग'

डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार पर जल जीवन मिशन का ₹1227 करोड़ रोकने का आरोप लगाया. राज्य सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ जारी किए.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 2:46 PM IST

3 Min Read
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कांगड़ा: केंद्र सरकार ने हर घर तक साफ जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया है. इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों की वित्तिय सांझेदारी है. हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन की कई पेयजल योजनाओं पर फंड का संकट गहराता नजर आ रहा है. इसका खुलासा हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया है.

फतेहपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर जल जीवन मिशन की 1227 करोड़ रुपये की लंबित राशि जारी न करने का आरोप लगाया. फंड नहीं मिलने से कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं और ठेकेदारों का भुगतान भी अटका हुआ है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार को करीब 6 हजार करोड़ रुपये की राशि जारी करनी थी, लेकिन 1227 करोड़ रुपये अभी भी लंबित हैं. राज्य सरकार ने केंद्र की सभी शर्तें और औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं, फिर भी फंड जारी नहीं किया गया. राज्य सरकार ने अपने स्तर पर 100 करोड़ रुपये जारी कर विकास कार्यों को जारी रखने का प्रयास किया है, लेकिन कई ठेकेदारों का भुगतान अभी भी लंबित हैं. जल जीवन मिशन के तहत मिलने वाले 1227 करोड़ रुपये अभी तक जारी नहीं हुए हैं. हमने केंद्र की सभी शर्तें पूरी कर दी हैं इसके बावजूद फंड नहीं मिल रहा. राज्य सरकार ने अपने स्तर पर 100 करोड़ रुपये जारी किए हैं, ताकि विकास कार्य पूरी तरह न रुकें.

मुकेश अग्निहोत्री ने पिछली सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि चुनावी लाभ लेने के लिए जल जीवन मिशन की योजनाओं को समय से पहले पूरा होने का दावा किया गया, जबकि योजना अभी भी प्रदेश में पूरी तरह पूरी नहीं हुई है. प्रदेश में करीब 100-100 करोड़ रुपये लागत वाली तीन बड़ी पेयजल योजनाएं अभी शुरुआती चरण में हैं, जबकि आधे से अधिक योजनाएं 80 प्रतिशत तक भी पूरी नहीं हो सकी हैं. उन्होंने कहा कि लंबित राशि मिलने के बाद इन योजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा. उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन की लंबित राशि जल्द जारी करने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि इससे अधूरी पेयजल योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कर प्रदेश के हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा. इस दौरान फतेहपुर के विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया भी मौजूद रहे.

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