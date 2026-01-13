हरिपुरधार बस हादसे से सरकार ने लिया सबक, मेलों के लिए अतिरिक्त बसें मुहैया कराएगा HRTC
हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, मेलों के लिए बस लगाने को लेकर विभिन्न जिलों के डीसी को पत्र लिखेंगे.
शिमला: सिरमौर जिले के हरिपुरधार में बस हादसे में 14 लोगों की मौत के बाद हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार एक्शन मोड में है. बस हादसे पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि, प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि मेला होने की वजह से बस ओवर लोड थी, जिसके चलते बस हादसे का शिकार हुई है. फिलहाल हादसे की जांच के निर्देश दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि हादसे के पीछे क्या कारण था. वहीं, अब इस हादसे से सरकार ने सबक लेे लिया है. HRTC को मेलों के लिए अतिरक्त बस मुहैया कराने के कहा गया है.
मेलों के लिए अतिरिक्त बसें मुहैया करवाएगा HRTC
हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, "प्रदेश में हर जिलों में मेले होते हैं. ऐसे में भीड़ ज्यादा होती है. ऐसे में परिवहन निगम अब मेले होने पर अलग से बसें मुहैया करवाएगा. इसको लेकर डीसी को पत्र लिखेंगे कि मेले के दौरान अलग से बसें की माग करें और विभाग उन्हें बसें मुहैया करवाएगा. ताकि मेले में आने-जाने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी पेश न आए."
'39 सीटर बस में 82 लोग थे सवार'
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, "हरिपुरधार में दुखद हादसा हुआ था. बस ओवर लोड थी. 82 लोग स्वार थे और सड़क पर भी पाला जमा हुआ था और सड़क भी काफी तंग है, जिससे ये हादसा हो सकता है. हालांकि, जो बस का चालक था वो 16 साल से इस रूढ़ पर चल रहा था. अब हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है."
हिमाचल में 148 ब्लैक स्पॉट
डिप्टी सीएम ने कहा कि, प्रदेश में करीब 148 ब्लैक स्पॉट है जो चिन्हित किए गए हैं और काफी जगह रोड सेफ्टी को लेकर काम किया जा रहा है. क्रैस बेरियर लगाने के लिए यूनियन को भी प्रस्ताव भेजेंगे. उन्होंने कहा कि, हरिपुरधार के रूट की कोई भी बस निगम द्वारा बंद नहीं की गई है. तीन बसें इस रूट पर चल रही हैं, लेकिन उस दिन मेला था जिसकी वजह से ये बस ओवर लोड थी.
