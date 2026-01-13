ETV Bharat / state

हरिपुरधार बस हादसे से सरकार ने लिया सबक, मेलों के लिए अतिरिक्त बसें मुहैया कराएगा HRTC

शिमला: सिरमौर जिले के हरिपुरधार में बस हादसे में 14 लोगों की मौत के बाद हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार एक्शन मोड में है. बस हादसे पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि, प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि मेला होने की वजह से बस ओवर लोड थी, जिसके चलते बस हादसे का शिकार हुई है. फिलहाल हादसे की जांच के निर्देश दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि हादसे के पीछे क्या कारण था. वहीं, अब इस हादसे से सरकार ने सबक लेे लिया है. HRTC को मेलों के लिए अतिरक्त बस मुहैया कराने के कहा गया है.

