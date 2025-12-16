ETV Bharat / state

HRTC पेंशनरों की पेंशन और अन्य सुविधाओं में से कितनी धनराशि लंबित है? डिप्टी सीएम ने दी जानकारी

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्रीने HRTC पेंशनरों की पेंशन एवं अन्य सुविधाओं में से लंबित धनराशि को लेकर सदन में जानकारी दी.

हिमाचल विधानसभा में उठा HRTC पेंशनरों का मुद्दा
हिमाचल विधानसभा में उठा HRTC पेंशनरों का मुद्दा (Mukesh Agnihotri Facebook Page)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 6:27 PM IST

शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों के पेंशन, मेडिकल रिइम्बर्समेंट, ग्रेच्युटी, लीव-एनकैशमेंट एवं अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर बीते हिमाचल शीतकालीन सत्र के दौरान जंसवा प्रागपुर से विधायक बिक्रम सिंह ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से सवाल पूछे. जिसका सदन में उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया.

बीते शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी बिक्रम सिंह ने सदन तारांकित प्रश्न संख्या 3708 के तहत पूछा, क्या उप मुख्यमंत्री बतलाएंगे कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के पेंशनरों को देय पेंशन, मेडिकल रिइम्बर्समेंट, ग्रेच्युटी, लीव-एनकैशमेंट एवं अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभों में से कितनी धनराशि लंबित है? जिसके जवाब में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को लगभग ₹397.70 करोड़ की धनराशि देय है.

वहीं, बिक्रम सिंह ने पूछा कि सरकार ने निगम पेंशनरों की लंबित देनदारियों को चुकाने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की और वास्तविक रूप से कितनी धनराशि रिलीज की? साथ ही जानकारी मांगी कि देनदारियां समय पर न देने के लिए किस अधिकारी/विभाग की जिम्मेदारी निर्धारित की गई थी? इसके लिए क्या कार्रवाई की गई? और पेंशनरों को पेंशन व अन्य लाभ कब तक प्रदान कर दिए जाएंगे?

इस सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने सदन को बताया सरकार नियमित रूप से प्रतिमाह हिमाचल पथ परिवहन निगम को मासिक पेंशन और वेतन के लिए धनराशि उपलब्ध करवाती है. साथ ही उन्होंने बीते 3 सालों में इसके लिए स्वीकृत व उपलब्ध करवाई गई धनराशि का ब्यौरा दिया. उन्होंने जानकारी दी कि साल 2023-24 में सब्सिडी/जीआईए के रूप में ₹732.70 करोड़, साल 2024-25 में सब्सिडी/जीआईए के रूप में ₹678 करोड़, 2025-26 (21 नवंबर 2025 तक) ₹466 करोड़ धनराशि स्वीकृत व उपलब्ध करवाई गई.

उन्होंने बताया कि यह पूर्ण राशि निगम द्वारा परिवहन निगम के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के देय मासिक वेतन एवं पेंशन की अदायगी के लिए व्यय की गई. जहां तक देनदारियां समय पर न देने के लिए जिम्मेदारी का प्रश्न है, इसके लिए कोई अधिकारी व विभाग जिम्मेदार नहीं है. क्योंकि निगम अपनी वित्तीय स्थिति के कारण यह सभी देनदारियां चुकाने में असमर्थ है.

वहीं, निगम द्वारा विभिन्न योजनाएं जैसे कि 27 श्रेणियों को मुफ्त एवं रियायती यात्रा सुविधा, अलाभकारी मार्गों पर बस सुविधा तथा निगम के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को सरकार द्वारा निर्धारित वेतन, पेंशन एवं भत्ते प्रदान कर रहा है. जिसके लिए निगम को प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों से प्राप्त सीमित आय और प्रदेश में आई आपदा के कारण प्रदेश की वित्तीय स्थिति कमजोर हुई है. अतः उक्त देनदारियां प्रदान करना प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर निर्भर है.

