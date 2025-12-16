ETV Bharat / state

HRTC पेंशनरों की पेंशन और अन्य सुविधाओं में से कितनी धनराशि लंबित है? डिप्टी सीएम ने दी जानकारी

शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों के पेंशन, मेडिकल रिइम्बर्समेंट, ग्रेच्युटी, लीव-एनकैशमेंट एवं अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर बीते हिमाचल शीतकालीन सत्र के दौरान जंसवा प्रागपुर से विधायक बिक्रम सिंह ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से सवाल पूछे. जिसका सदन में उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया.

बीते शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी बिक्रम सिंह ने सदन तारांकित प्रश्न संख्या 3708 के तहत पूछा, क्या उप मुख्यमंत्री बतलाएंगे कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के पेंशनरों को देय पेंशन, मेडिकल रिइम्बर्समेंट, ग्रेच्युटी, लीव-एनकैशमेंट एवं अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभों में से कितनी धनराशि लंबित है? जिसके जवाब में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को लगभग ₹397.70 करोड़ की धनराशि देय है.

वहीं, बिक्रम सिंह ने पूछा कि सरकार ने निगम पेंशनरों की लंबित देनदारियों को चुकाने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की और वास्तविक रूप से कितनी धनराशि रिलीज की? साथ ही जानकारी मांगी कि देनदारियां समय पर न देने के लिए किस अधिकारी/विभाग की जिम्मेदारी निर्धारित की गई थी? इसके लिए क्या कार्रवाई की गई? और पेंशनरों को पेंशन व अन्य लाभ कब तक प्रदान कर दिए जाएंगे?

इस सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने सदन को बताया सरकार नियमित रूप से प्रतिमाह हिमाचल पथ परिवहन निगम को मासिक पेंशन और वेतन के लिए धनराशि उपलब्ध करवाती है. साथ ही उन्होंने बीते 3 सालों में इसके लिए स्वीकृत व उपलब्ध करवाई गई धनराशि का ब्यौरा दिया. उन्होंने जानकारी दी कि साल 2023-24 में सब्सिडी/जीआईए के रूप में ₹732.70 करोड़, साल 2024-25 में सब्सिडी/जीआईए के रूप में ₹678 करोड़, 2025-26 (21 नवंबर 2025 तक) ₹466 करोड़ धनराशि स्वीकृत व उपलब्ध करवाई गई.