हिमाचल में लोगों के लिए खुले इस विभाग के रेस्ट हाउस के दरवाजे, एक क्लिक में होगा रूम बुक, ये रहेगा किराया

डिप्टी सीएम ने जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों के लिए ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया ( HP DPRO )

शिमला: हिमाचल में अब यात्रा और ठहराव पहले से कहीं ज्यादा आसान होने जा रहा है. राज्य सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों के दरवाजे भी खोल दिए हैं. अब न केवल ये विश्राम गृह आम नागरिकों के लिए उपलब्ध होंगे, बल्कि आधुनिक तकनीक के साथ एक क्लिक में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी. पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों को किफायती व सुरक्षित ठहराव देने की दिशा में यह फैसला एक बड़ा कदम माना जा रहा है. शिमला में मंगलवार को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों के लिए ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया.

"इस पहल का उद्देश्य बुकिंग प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, जिससे विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ आम जनता को भी जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों में ठहरने के लिए कमरा बुक करवाने की सुविधा मिलेगी." - मुकेश अग्निहोत्री, डिप्टी सीएम

प्रदेश में जल शक्ति विभाग के कितने विश्राम गृह

डिप्टी सीएम ने बताया कि नई ऑनलाइन व्यवस्था से कमरे की बुकिंग एक क्लिक पर सुनिश्चित होगी. इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता तुरंत बुकिंग कन्फर्मेशन है, जिससे पहले की तरह लंबा इंतजार और असमंजस समाप्त होगा. उन्होंने कहा कि आवेदन करने के कुछ ही मिनटों में बुकिंग की स्थिति की जानकारी मिल जाएगी, जिससे सभी अतिथियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा. वहीं, जल शक्ति विभाग के सचिव अभिषेक बताया कि विभाग के पास प्रदेशभर में 87 विश्राम गृह हैं, जिनमें कुल 324 कमरे उपलब्ध हैं. इसमें बुकिंग के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट jsv.hp.nic.in और jsvresthouse.hp.gov.in पर सीधे लॉग इन कर आवेदन किया जा सकता है.