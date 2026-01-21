हिमाचल में लोगों के लिए खुले इस विभाग के रेस्ट हाउस के दरवाजे, एक क्लिक में होगा रूम बुक, ये रहेगा किराया
हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों को किफायती व सुरक्षित ठहराव के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 7:39 AM IST
शिमला: हिमाचल में अब यात्रा और ठहराव पहले से कहीं ज्यादा आसान होने जा रहा है. राज्य सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों के दरवाजे भी खोल दिए हैं. अब न केवल ये विश्राम गृह आम नागरिकों के लिए उपलब्ध होंगे, बल्कि आधुनिक तकनीक के साथ एक क्लिक में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी. पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों को किफायती व सुरक्षित ठहराव देने की दिशा में यह फैसला एक बड़ा कदम माना जा रहा है. शिमला में मंगलवार को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों के लिए ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया.
"इस पहल का उद्देश्य बुकिंग प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, जिससे विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ आम जनता को भी जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों में ठहरने के लिए कमरा बुक करवाने की सुविधा मिलेगी." - मुकेश अग्निहोत्री, डिप्टी सीएम
प्रदेश में जल शक्ति विभाग के कितने विश्राम गृह
डिप्टी सीएम ने बताया कि नई ऑनलाइन व्यवस्था से कमरे की बुकिंग एक क्लिक पर सुनिश्चित होगी. इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता तुरंत बुकिंग कन्फर्मेशन है, जिससे पहले की तरह लंबा इंतजार और असमंजस समाप्त होगा. उन्होंने कहा कि आवेदन करने के कुछ ही मिनटों में बुकिंग की स्थिति की जानकारी मिल जाएगी, जिससे सभी अतिथियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा. वहीं, जल शक्ति विभाग के सचिव अभिषेक बताया कि विभाग के पास प्रदेशभर में 87 विश्राम गृह हैं, जिनमें कुल 324 कमरे उपलब्ध हैं. इसमें बुकिंग के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट jsv.hp.nic.in और jsvresthouse.hp.gov.in पर सीधे लॉग इन कर आवेदन किया जा सकता है.
कितना रहेगा कमरे का किराया?
जल शक्ति विभाग के सचिव अभिषेक बताया कि हिमाचली अतिथियों के लिए कमरे का किराया 500 रुपये और गैर-हिमाचली के लिए 1000 रुपये निर्धारित किया गया है. बुकिंग के समय कुल राशि का 50 फीसदी अग्रिम भुगतान करना होगा. वहीं, शेष राशि चेक-आउट के समय जमा की जा सकेगी. इस सुव्यवस्थित प्रणाली से विश्राम गृहों की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी और विभाग की आय में भी वृद्धि होगी.
इन चीजों का भी रखा जाएगा ध्यान
डिजिटल व्यवस्था के साथ-साथ विभाग ने 50 बिंदुओं की मानक संचालन प्रक्रिया भी लागू की है, जिसमें विश्राम गृहों के रखरखाव और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसके तहत बिस्तरों की साफ-सफाई, शौचालयों की स्वच्छता, बिजली उपकरणों और फिटिंग्स का नियमित रखरखाव और परिसरों की समग्र देखरेख सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि डिजिटल सुविधा और बेहतर रख-रखाव पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने से हिमाचल प्रदेश आने वाले आगंतुकों को बेहतर बुनियादी ढांचा, पारदर्शी सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी.