डिप्टी सीएम अग्निहोत्री बोले, देश के पीएम भी पहनते हैं हिमाचल की टोपी, हिमाचल में सहकार में 50 हजार करोड़ का कारोबार
हिमाचल प्रदेश में सहकारिता से करीब 20 लाख लोगों का समूह जुड़ा है. प्रदेश में कारोबार 50 हजार करोड़ का है.
Published : December 29, 2025 at 7:15 PM IST
शिमला: हिमाचल सरकार के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी कुल्लवी टोपी पहनते हैं. जब भी कुल्लवी टोपी का जिक्र होता है तो भुट्टिको का नाम आता है. पीएम जब अन्य राष्ट्राध्यक्षों को टोपी भेंट करते हैं तो हिमाचल का नाम होता है. डिप्टी सीएम ने कहा कि भुट्टिको अपने आप में ब्रांड है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री शिमला में सहकारिता पर केंद्रित एक आयोजन में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि लगभग 75 लाख की आबादी वाले छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में करीब 20 लाख लोगों का समूह सहकारिता से जुड़ा है. कुल कारोबार पचास हजार करोड़ का है. यानी हिमाचल के सालाना बजट के आकार का.
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, 'हिमाचल ने सहकारिता के सेक्टर में देश को राह दिखाई है. वर्ष 1906 में हिमाचल के ऊना जिला में पंजावर इलाका भारत देश में सहकारिता के कंसेप्ट का जन्मदाता है. मियां हीरा सिंह सहकारिता के जनक माने जाते हैं'.
इसी जिला के हरोली से निर्वाचित जन प्रतिनिधि मुकेश अग्निहोत्री ने सहकारिता को लेकर राज्य सरकार की भविष्य की योजनाओं पर शिमला में चर्चा की. डिप्टी सीएम ने कहा कि सहकारिता सेक्टर को और बूस्ट देने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने धारा-118 में भी छूट देने की पहल की है. ये पहल बेशक विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी के पास निर्णय के लिए लंबित है, लेकिन इससे सहकारिता सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं.
डिप्टी सीएम ने कहा कि सहकारिता एक भरोसे का नाम है और कांग्रेस सरकार इस भरोसे को टूटने नहीं दे सकती. उन्होंने नई पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया. डिप्टी सीएम ने कहा कि हिमाचल में पहली सरकारी सोसायटी बढेड़ा गांव में रजिस्टर्ड हुई थी. उन्होंने बताया कि सहकारिता का शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतरीन योगदान है. शिक्षा के क्षेत्र में ऊना जिला में हिम कैप्स ने सहकारी सेक्टर का पहला लॉ कॉलेज खोला है.
उन्होंने बताया कि सहकार में कोई मालिक नहीं, लेकिन समिति इस संस्था को सफलतापूर्वक चला रही है. यहां से निकले वकील और जज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इसी संस्था ने नर्सिंग संस्थान भी खोला है, जिसकी विश्वसनीयता है. डिप्टी सीएम ने कहा कि डिजिटल संसार में नाबार्ड राज्य सरकार का सहयोगी है. अब नाबार्ड के सहयोग से राज्य की सारी सोसायटी डिजिटल हो जाएंगी.
उन्होंने कहा कि धारा-118 के तहत जिस सोसायटी के पास जमीन नहीं है, वहां पर वो प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते हैं. इसके लिए राज्य सरकार ने कानून तैयार किया, लेकिन वो विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी में है. जिस सोसायटी के सारे निदेशक हिमाचली हैं, उनको धारा-118 में छूट मिले, ताकि जो मूल रूप से हिमाचली है उनको परेशानी न आए. बजट सेशन तक सिलेक्ट कमेटी इसका कोई हल निकालेगी.
कांगड़ा टी, लाहौल का आलू
डिप्टी सीएम ने बताया कि कांगड़ा की चाय(कांगड़ा टी) की सोसायटी, लाहौल की आलू सोसायटी, कुल्लू की हिम बुनकर सोसायटी आदि को फिर से सक्रिय करना समय की जरूरत है. इसके लिए नाबार्ड को सोचना होगा कि इनको कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है. सरकार और सहकार कैसे इन सोसायटीज को सक्रिय कर सकती है, इस पर काम करना होगा. इलेक्ट्रिक व्हीकल के नेटवर्क को आगे बढ़ाने में नाबार्ड प्रदेश सरकार का सहयोग कर रहा है. इसके तहत लगभग 110 करोड़ रुपए की पूंजी जारी करने का फैसला किया है.
इसके अलावा दूध बिक्री के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य हुआ है. दूध बिक्री की समितियां भी बनाई जा रही हैं. अब तक 900 समितियों का गठन किया जा चुका है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत लोग आना चाहते हैं. अगर कोई हिमाचली प्लांट लगाना चाहता है तो उसको 100 वाट तक के प्लांट स्वीकृति दी जा सकती है. इसके लिए सब्सिडी का भी प्रावधान है. उन्होंने कहा कि नाबार्ड का सड़कों, ट्रांसपोर्ट, सहकारिता, पानी आदि क्षेत्रों में राज्य को पूरा सहयोग मिल रहा है.
