डिप्टी सीएम अग्निहोत्री बोले, देश के पीएम भी पहनते हैं हिमाचल की टोपी, हिमाचल में सहकार में 50 हजार करोड़ का कारोबार

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ( Mukesh Agnihotri Facebook Page )

शिमला: हिमाचल सरकार के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी कुल्लवी टोपी पहनते हैं. जब भी कुल्लवी टोपी का जिक्र होता है तो भुट्टिको का नाम आता है. पीएम जब अन्य राष्ट्राध्यक्षों को टोपी भेंट करते हैं तो हिमाचल का नाम होता है. डिप्टी सीएम ने कहा कि भुट्टिको अपने आप में ब्रांड है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री शिमला में सहकारिता पर केंद्रित एक आयोजन में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि लगभग 75 लाख की आबादी वाले छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में करीब 20 लाख लोगों का समूह सहकारिता से जुड़ा है. कुल कारोबार पचास हजार करोड़ का है. यानी हिमाचल के सालाना बजट के आकार का. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, 'हिमाचल ने सहकारिता के सेक्टर में देश को राह दिखाई है. वर्ष 1906 में हिमाचल के ऊना जिला में पंजावर इलाका भारत देश में सहकारिता के कंसेप्ट का जन्मदाता है. मियां हीरा सिंह सहकारिता के जनक माने जाते हैं'. इसी जिला के हरोली से निर्वाचित जन प्रतिनिधि मुकेश अग्निहोत्री ने सहकारिता को लेकर राज्य सरकार की भविष्य की योजनाओं पर शिमला में चर्चा की. डिप्टी सीएम ने कहा कि सहकारिता सेक्टर को और बूस्ट देने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने धारा-118 में भी छूट देने की पहल की है. ये पहल बेशक विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी के पास निर्णय के लिए लंबित है, लेकिन इससे सहकारिता सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं. डिप्टी सीएम ने कहा कि सहकारिता एक भरोसे का नाम है और कांग्रेस सरकार इस भरोसे को टूटने नहीं दे सकती. उन्होंने नई पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया. डिप्टी सीएम ने कहा कि हिमाचल में पहली सरकारी सोसायटी बढेड़ा गांव में रजिस्टर्ड हुई थी. उन्होंने बताया कि सहकारिता का शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतरीन योगदान है. शिक्षा के क्षेत्र में ऊना जिला में हिम कैप्स ने सहकारी सेक्टर का पहला लॉ कॉलेज खोला है.