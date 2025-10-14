शिमला में रोपवे परियोजना को एनवायरमेंट क्लीयरेंस, 1734 करोड़ का है प्रोजेक्ट

शिमला में रोपवे परियोजना को एनवायरमेंट क्लीयरेंस, 1734 करोड़ का है प्रोजेक्ट
हिमाचल में शिमला रोपवे परियोजना को केंद्र से पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 8:40 PM IST
शिमला: हिमाचल में रोपवे पर्यटन को लेकर बड़ी खबर है. हिमाचल की महत्वाकांक्षी शिमला रोपवे परियोजना को केंद्र से पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल गयी है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी पुष्टि की है. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल के बहुप्रतीक्षित रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत चरण-1 की स्वीकृति प्राप्त हो गई है. डिप्टी सीएम ने कहा कि यह परियोजना शिमला शहर में शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी.
13.79 किलोमीटर लंबी रोपवे लाइन
मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि यह परियोजना लगभग 13.79 किलोमीटर लंबी रोपवे लाइन को विकसित करने का लक्ष्य रखती है. यह परियोजना शिमला के प्रमुख स्थलों को आपस में जोड़ेगी. परियोजना लगभग 1734.70 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित की जा रही है. इससे न केवल शहर में यातायात जाम और प्रदूषण की समस्या में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह एक टिकाऊ और ग्रीन समाधान होगा.
'स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार'
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के लिए 6.1909 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी सैद्धांतिक आधार पर दी गई है. इसमें सभी पर्यावरणीय और संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाएगा. इस रोपवे परियोजना के निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और पर्यटकों को एक नया अनुभव प्राप्त होगा.
डिप्टी सीएम ने केंद्र का जताया आभार
डिप्टी सीएम ने कहा कि शिमला के नागरिकों के लिए यह एक बड़ा तोहफा है. यह परियोजना राज्य सरकार के संकल्प ‘हरित और आधुनिक हिमाचल’ की दिशा में एक प्रभावी कदम है. उन्होंने केंद्र सरकार और विशेष रूप से पर्यावरण मंत्रालय का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने इस महत्त्वपूर्ण परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की.
"परियोजना के क्रियान्वयन में पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. सभी निर्माण गतिविधियां वन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगी. यह रोपवे शिमला के परिवहन तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा. इससे यातायात का दबाव कम होगा, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और पर्यावरणीय दृष्टि से क्लीन परिवहन को बढ़ावा मिलेगा." - मुकेश अग्नहोत्री, डिप्टी सीएम