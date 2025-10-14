ETV Bharat / state

शिमला में रोपवे परियोजना को एनवायरमेंट क्लीयरेंस, 1734 करोड़ का है प्रोजेक्ट

शिमला: हिमाचल में रोपवे पर्यटन को लेकर बड़ी खबर है. हिमाचल की महत्वाकांक्षी शिमला रोपवे परियोजना को केंद्र से पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल गयी है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी पुष्टि की है. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल के बहुप्रतीक्षित रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत चरण-1 की स्वीकृति प्राप्त हो गई है. डिप्टी सीएम ने कहा कि यह परियोजना शिमला शहर में शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी.

13.79 किलोमीटर लंबी रोपवे लाइन

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि यह परियोजना लगभग 13.79 किलोमीटर लंबी रोपवे लाइन को विकसित करने का लक्ष्य रखती है. यह परियोजना शिमला के प्रमुख स्थलों को आपस में जोड़ेगी. परियोजना लगभग 1734.70 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित की जा रही है. इससे न केवल शहर में यातायात जाम और प्रदूषण की समस्या में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह एक टिकाऊ और ग्रीन समाधान होगा.

'स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार'