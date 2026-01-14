ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम ने किया इलेक्ट्रिक बस का निरीक्षण, जल्द ही HRTC के बेड़े में होंगी शामिल

बस का निरीक्षण करते डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री
बस का निरीक्षण करते डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री
January 14, 2026

शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) इलेक्ट्रिक बसों का इंतजार कर रहा है. ट्रायल के लिए हिमाचल आई एक इलेक्ट्रिक बस (प्रोटोटाइप) का निरीक्षण बुधवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया. इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बस (प्रोटोटाईप) के अंदर कुछ बदलाव करने के दिशा निर्देश कंपनी के प्रतिनिधियों को दिए हैं.

08 जनवरी से इस इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल चल रहा है. पहले दिन सोलन से अर्की वाया मांजू, दूसरे दिन सोलन से सराहां वाया नारंग, तीसरे दिन शिमला से गिरीपुल वाया कुफरी चायल, चौथे दिन शिमला से जयनगर वाया शालाघाट और पांचवे दिन शिमला से घड़काहन वाया मशोबरा इस इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल किया गया. इस प्रोटोटाइप बस ने 80 फीसदी बैटरी के साथ 180 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता दिखाई है. ट्रायल के बाद प्रबंधन कंपनी को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके देगा, जिसमें बस के भीतर किए जाने वाले सुधारों के बारे में जानकारी होगी. उसी के मुताबिक कंपनी नई इलेक्ट्रिक बसों को निर्माण करेगा.

बस का निरीक्षण करते मुकेश अग्निहोत्री
बस का निरीक्षण करते मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat)

आधे घंटे में हो सकेंगी चार्ज

बता दें कि हैदराबाद की ओलेक्ट्रा कपंनी ने प्रोटोटाइप बस ट्रायल के लिए भेजी है. इस कपंनी की बस रोहतांग पर पिछले दस वर्षो से चल रही है. ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड को हिमाचल में ई-बसों का टेंडर मिला है. ये 424.01 करोड़ रुपये का टेंडर है. कंपनी ने 11 महीने में यह ऑर्डर पूरा करने का आश्वासन दिया था. निगम प्रबंधन के अनुसार ई-बस 30 सीटर है. इसे आधे घंटे में चार्ज किया जा सकेगा. एक बार चार्ज करने पर ये 180 किलोमीटर से अधिक चल सकती है. इसकी लागत 1.71 करोड़ रुपये है. कंपनी इसके रखरखाव की जिम्मेदारी 12 साल तक लेगी.

इलेक्ट्रिक बस का हो रहा ट्रायल
इलेक्ट्रिक बस का हो रहा ट्रायल (ETV Bharat)

'अच्छा परफॉर्म कर रही बसें'

एचआरटीसी के डीएम शिमला देवासेन नेगी ने बताया कि 'हम खुद बस का ट्रायल ले रहे हैं. बस अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है. आज उप मुख्यमंत्री ने ट्रायल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं.'

बता दें कि एचआरटीसी ने अपने बेड़े से लगभग 71 पुरानी बसों को बाहर किया है. इसके अलावा 100 से 150 बसें ऐसी हैं, जिनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है. ये बसें 10 से 12 साल पुरानी हो चुकी हैं और इनका डेड माइलेज भी बढ़ गया है. इसलिए निगम इन बसों को भी हटाने पर विचार कर रहा है.

