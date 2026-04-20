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डलहौजी को एक अरब की सौगात, डिप्टी सीएम ने किया 3 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

इस दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने डलहौजी स्थित परिधि गृह परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आधुनिक एवं सुदृढ़ पेयजल और स्वच्छता ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि बीते 3 सालों के दौरान प्रदेश सरकार ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है. डलहौजी शहर में पर्यटन की दृष्टि से भविष्य की जरूरतों के मध्यनजर पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित की गई है. शहर की 40 लाख लीटर प्रतिदिन की मौजूदा क्षमता को इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से बढ़ाकर 80 लाख लीटर प्रतिदिन किया गया है. अब कुल 120 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता उपलब्ध होने से लोगों को विशेष सुविधा मिलेगी.

चंबा/डलहौजी: जिला चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के तहत उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग की करीब 96 करोड़ 32 लाख रुपए की तीन परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए. डिप्टी सीएम ने इन परियोजनाओं के तहत 67 करोड़ 60 लाख रुपये की राशि से नवनिर्मित पेयजल योजना डलहौजी (सुधार एवं विस्तार) और 25 करोड़ 70 लाख रुपये की राशि से निर्मित पेयजल योजना डलहौजी (संवर्धन एवं आल्हा जल संग्रहण सुधार) का विधिवत लोकार्पण किया. साथ में उन्होंने लगभग 3 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि से निर्मित होने वाली मल निकासी योजना डलहौजी (अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन) का शिलान्यास भी किया.

"ये डलहौजी के लिए स्पेशल डे है, क्योंकि करीब 100 करोड़ की लागत से बनने वाली दो योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं. जिसके चलते डलहौजी में पानी की कमी पूरी होगी और दो समय दिन में पानी दिया जाएगा, ताकि यहां पर्यटकों और स्थानीय लोगों को पानी की किल्लत से निजात मिल सके." - मुकेश अग्निहोत्री, उप मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

परियोजना के तहत इनका होगा विस्तार

डिप्टी सीएम ने बताया कि इन परियोजनाओं के तहत 220 किलोमीटर पेयजल आपूर्ति लाइन बिछाई गई है और 26 जल भंडारण टैंक बनाए गए हैं. नई योजनाओं के जरिए क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति प्रणाली को तकनीकी रूप से उन्नत किया गया है, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पंपिंग सिस्टम, वाटर स्टोरेज टैंक और वितरण नेटवर्क (distribution network) का विस्तार शामिल है. इन परियोजनाओं से डलहौजी नगर परिषद, छावनी क्षेत्र, वायुसेना स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा.

डलहौजी-पठानकोट वोल्वो बस सेवा पर डिप्टी सीएम का आश्वासन

इस दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के तहत जल शक्ति विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं तो लेकर कहा कि अभी 315 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि के कार्य प्रगति पर हैं. उन्होंने कहा कि मल निकासी योजना डलहौजी का कार्य साल 2027 तक पूरा हो जाएगा. इसके अलावा डिप्टी सीएम ने डलहौजी-पठानकोट वोल्वो बस सेवा का परिचालन शुरू करने का भी आश्वासन दिया. इस अवसर पर उन्होंने नेशनल हाईवे-15A के तहत पंजाब राज्य में आने वाले हिस्से के उन्नयन कार्यों का मामला पंजाब सरकार के समक्ष उठाने और जिला चंबा के लिए नई बसें उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया. डिप्टी सीएम ने डलहौजी बस स्टैंड के निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन विभाग से अनुमति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की भी बात कही.