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मानसून की पहली बारिश ने खोली सिस्टम की पोल, डिप्टी CM के क्षेत्र में जलमग्न हुआ स्कूल

भारी बारिश का असर शहर की सड़कों पर भी देखने को मिला. कई जगह पड़े गिरने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया.

WATERLOGGING IN SCHOOL IN UNA
बारिश के बाद पूरे स्कूल में भरा पानी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 8:50 PM IST

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ऊना: हिमाचल प्रदेश में मानसून की पहली तेज बारिश ने डिप्टी मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के गृह जिले ऊना में प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोलकर रख दी. एक महीने की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद बुधवार को जैसे ही स्कूल खुले, उससे पहले ही बहडाला स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं में बरसाती पानी घुस गया. स्कूल का फर्नीचर, डेस्क और अन्य शैक्षणिक सामग्री पानी में डूब गई. वहीं, शहर के पुराने होशियारपुर रोड पर एक विशाल पेड़ गिरने से यातायात भी प्रभावित रहा. घटनाओं के बाद प्रशासन और संबंधित विभागों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

बच्चों से पहले कक्षाओं में पहुंचा बरसाती पानी

बुधवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश का सबसे ज्यादा असर जिला मुख्यालय के पास स्थित बहडाला सरकारी प्राथमिक विद्यालय में देखने को मिला. स्कूल खुलने से पहले ही बारिश का पानी कक्षाओं में भर गया। जलभराव के कारण फर्नीचर और शैक्षणिक सामग्री भीग गई, जबकि परिसर में कीचड़ और पानी जमा होने से बच्चों व शिक्षकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

WATERLOGGING IN SCHOOL IN UNA
कक्षाओं में घुसा बरसात का पानी (ETV BHARAT)

स्थिति की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग, प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने मशीनों की मदद से कक्षाओं और स्कूल परिसर से पानी निकालने का काम शुरू किया. शिक्षा विभाग ने भी प्रभावित विद्यालय का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है, ताकि जल्द से जल्द पढ़ाई सामान्य रूप से संचालित की जा सके.

सड़क पर गिरा पेड़, यातायात रहा प्रभावित

भारी बारिश का असर शहर की सड़कों पर भी देखने को मिला. पुराने होशियारपुर रोड पर एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. सूचना मिलते ही वन विभाग और लोक निर्माण विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और संयुक्त अभियान चलाकर पेड़ को हटाया. इसके बाद सड़क पर यातायात बहाल किया गया.

WATERLOGGING IN SCHOOL IN UNA
जलमग्न हुआ पूरा स्कूल (ETV BHARAT)

अधिकारियों ने लिया हालात का जायजा

प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सोमलाल धीमान ने बताया कि जिन विद्यालयों में जलभराव की समस्या आई है, वहां राहत कार्य तेजी से जारी है. उन्होंने कहा कि प्रभावित स्कूलों का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी. वहीं एसडीएम अभिषेक मित्तल ने बताया कि स्कूल में पानी घुसने और सड़क पर पेड़ गिरने की सूचना मिलते ही सभी संबंधित विभागों को तत्काल मौके पर भेज दिया गया था. उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और लोगों से लगातार बारिश के दौरान सतर्क रहने तथा किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना देने की अपील की गई है.

WATERLOGGING IN SCHOOL IN UNA
बारिश के बाद पूरे स्कूल में भरा पानी (ETV BHARAT)

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