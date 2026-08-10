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"कांग्रेस है तो OPS है ओल्ड पेंशन स्कीम में बदलाव की नहीं कोई योजना", डिप्टी सीएम ने कही ये बात

वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा के बीच चल रही जुबानी जंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी. डिप्टी सीएम ने कहा, "राजनीति का मुख्य केंद्र विचारधारा और एजेंडा होना चाहिए. विकास, कल्याण और गरीबों की सेवा राजनीति का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए. कांग्रेस सरकार चरित्र हनन या साजिश की राजनीति में विश्वास नहीं करती. गैर-जरूरी मुद्दों के जरिए प्रदेश का ध्यान विकास और जनकल्याण से हटाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए".

वहीं, उन्होंने पालमपुर के बुटेल परिवार की राजनीतिक भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि इस परिवार ने लंबे समय से क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है. उन्होंने बुटेल परिवार को नगर निगम चुनाव में शानदार जीत के लिए बधाई भी दी.

मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर डिप्टी सीएम अग्निहोत्री ने कहा, "कैबिनेट में किसे शामिल करना है और किसे नहीं? यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है".

OPS पर भाजपा नेताओं के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, "हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ओपीएस में बदलाव की कोई योजना नहीं है. लेकिन ओपीएस को लेकर भाजपा का रुख स्पष्ट रहा है. पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने ऐलान कर दिया था कि हम ओपीएस नहीं दे सकते. लेकिन कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों के बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है".

पालमपुर: कांगड़ा जिले के पालमपुर दौरे पर पहुंचे उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भाजपा पर निशाना साधा. मुकेश अग्निहोत्री कहा कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस देने का वादा किया था और उसे लागू किया है. कांग्रेस सरकार की ओर से ओपीएस को बदलने या उसका कोई विकल्प तलाशने की बात नहीं कही गई है.

अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार का फोकस विकास और कल्याण की राजनीति पर है और इसी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब भी पार्टी नेतृत्व उनसे राय या सुझाव मांगेगा, वह अपनी बात रखेंगे. प्रदेश सरकार विकास के एजेंडे को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रही है और सरकार इसी दिशा में काम कर रही है. उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया कि मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है.

पालमपुर से शुरू हुआ 10 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन

गौरतलब है कि पालमपुर दौरे पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 10 इलेक्ट्रिक बसों के को 10 बसों का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर मंत्री यादविंदर गोमा और पालमपुर विद्यायक आशीष बुटेल भी उनके साथ विशेष रूप से उपस्थिति रहे. इस दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी कड़ी में पालमपुर से इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की शुरुआत की गई है. पहली खेप में 10 इलेक्ट्रिक बसें पालमपुर पहुंची हैं, जिनका संचालन क्षेत्र के विभिन्न रूटों पर किया जाएगा. इनमें से पहली बस पालमपुर से माता चामुंडा मंदिर के लिए रवाना की गई.

इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाते डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat)

अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए पहले चरण में 300 बसें उपलब्ध कराई गई हैं. जहां-जहां चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो चुके हैं, वहां से इन बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है. इलेक्ट्रिक बसें एक बार चार्ज करने पर करीब 180 किलोमीटर तक चल सकती हैं. इन बसों को लंबे रूटों पर भी ट्रायल के तौर पर चलाया गया है. इलेक्ट्रिक बसों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनमें शोर लगभग नहीं होता और ये पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर विकल्प हैं.

1,000 और ई-बसें जोड़ने की तैयारी

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) एक कल्याणकारी संस्था है, न कि केवल व्यावसायिक संगठन. निगम पिछले 52 वर्षों से प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा है और प्रतिदिन करीब 5 लाख लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है. एचआरटीसी बसें दूरदराज, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों तक सेवाएं देती हैं. ऐसे में निगम को केवल लाभ-हानि के आधार पर देखना उचित नहीं है. वर्तमान में एचआरटीसी के करीब 2,900 बसें संचालित हो रही हैं. सरकार बेड़े को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. पहले करीब 200 डीजल बसें खरीदी गईं और अब 300 इलेक्ट्रिक बसें लाई गई हैं. सरकार करीब 1,000 और इलेक्ट्रिक बसों को एचआरटीसी के बेड़े में शामिल करने का प्रयास कर रही है.

कांगड़ा में होगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कांगड़ा जिले के समग्र विकास के लिए काम कर रही है. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट पर करीब 4,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. एयरपोर्ट के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है. कांगड़ा में प्रदेश का सबसे बड़ा जू भी विकसित किया जा रहा है, जिसकी लागत 500 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है. इससे क्षेत्र में एक और प्रमुख पर्यटन स्थल विकसित होगा.

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