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प्रयागराज में 6 लेन पुल निर्माण में देरी, डिप्टी सीएम भड़के; थप्पड़ मारने वाले पार्षद पर केस दर्ज

प्रयागराज में 6 लेन पुल निर्माण में देरी, डिप्टी सीएम भड़के. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने दो दिवसीय प्रयागराज प्रवास के दौरान बहुचर्चित 6-लेन ब्रिज निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया. निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कार्यदायी संस्था को दो टूक कहा हर हाल में 25 दिसंबर तक काम पूरा किया जाए.

डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पुल का लोकार्पण कराया जाना प्रस्तावित है.

निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसी से कहा कि इस पुल का काम तो दिसंबर 2024 में ही पूरा हो जाना चाहिए था. कोविड महामारी और अन्य तकनीकी, प्रशासनिक कारणों की वजह से इसमें लगभग दो वर्ष की देरी पहले ही हो चुकी है. अब 2026 की समाप्ति का समय आ गया है. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने सख्त लहजे में सवाल किया कि क्या 25 दिसंबर तक यह पुल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा? उन्होंने मौके पर मौजूद अभियंताओं को कड़े निर्देश दिए कि शेष बचे सभी कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा किया जाए. ताकि समय पर इसका उद्घाटन कराया जा सके. सुरक्षा के मद्देनजर 4 मीटर ऊंची रेलिंग: केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि पुल के निर्माण के साथ-साथ जनसुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है. किसी भी अप्रिय घटना या दुर्घटना को रोकने के लिए पुल के दोनों ओर 4 मीटर ऊंची विशेष सुरक्षा रेलिंग लगाई जा रही है. इसका मुख्य उद्देश्य पुल के नीचे रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और गंगा नदी के बहाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हादसे की आशंका को शून्य करना है. राहुल गांधी- अखिलेश यादव तीखा हमला: केशव मौर्य ने सवालों का जवाब देते कहा कि कांग्रेस की हालिया रैली पूरी तरह ‘फ्लॉप’ रही. जब रैली में भीड़ नहीं जुटी, तो राहुल गांधी नकली प्रधानमंत्री बनकर संसद का दिखावा करने लगे. उन्होंने कहा कि नकली प्रधानमंत्री और नकली मुख्यमंत्री बनना तो बहुत आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि अगले 30 वर्षों तक केंद्र में भाजपा की सरकार अडिग है. नकली प्रधानमंत्री को असली बनने का सुख कभी नहीं मिलने वाला. उन्होंने इसे 'नाच न जाने आंगन टेढ़ा' वाली स्थिति बताया.