प्रयागराज में 6 लेन पुल निर्माण में देरी, डिप्टी सीएम भड़के; थप्पड़ मारने वाले पार्षद पर केस दर्ज
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसी से कहा कि इस पुल का काम तो दिसंबर 2024 में ही पूरा हो जाना चाहिए था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 11:30 AM IST
प्रयागराज: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने दो दिवसीय प्रयागराज प्रवास के दौरान बहुचर्चित 6-लेन ब्रिज निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया. निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कार्यदायी संस्था को दो टूक कहा हर हाल में 25 दिसंबर तक काम पूरा किया जाए.
डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पुल का लोकार्पण कराया जाना प्रस्तावित है.
निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसी से कहा कि इस पुल का काम तो दिसंबर 2024 में ही पूरा हो जाना चाहिए था. कोविड महामारी और अन्य तकनीकी, प्रशासनिक कारणों की वजह से इसमें लगभग दो वर्ष की देरी पहले ही हो चुकी है. अब 2026 की समाप्ति का समय आ गया है.
उन्होंने सख्त लहजे में सवाल किया कि क्या 25 दिसंबर तक यह पुल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा? उन्होंने मौके पर मौजूद अभियंताओं को कड़े निर्देश दिए कि शेष बचे सभी कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा किया जाए. ताकि समय पर इसका उद्घाटन कराया जा सके.
सुरक्षा के मद्देनजर 4 मीटर ऊंची रेलिंग: केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि पुल के निर्माण के साथ-साथ जनसुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है. किसी भी अप्रिय घटना या दुर्घटना को रोकने के लिए पुल के दोनों ओर 4 मीटर ऊंची विशेष सुरक्षा रेलिंग लगाई जा रही है.
इसका मुख्य उद्देश्य पुल के नीचे रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और गंगा नदी के बहाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हादसे की आशंका को शून्य करना है.
राहुल गांधी- अखिलेश यादव तीखा हमला: केशव मौर्य ने सवालों का जवाब देते कहा कि कांग्रेस की हालिया रैली पूरी तरह ‘फ्लॉप’ रही. जब रैली में भीड़ नहीं जुटी, तो राहुल गांधी नकली प्रधानमंत्री बनकर संसद का दिखावा करने लगे.
उन्होंने कहा कि नकली प्रधानमंत्री और नकली मुख्यमंत्री बनना तो बहुत आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि अगले 30 वर्षों तक केंद्र में भाजपा की सरकार अडिग है. नकली प्रधानमंत्री को असली बनने का सुख कभी नहीं मिलने वाला. उन्होंने इसे 'नाच न जाने आंगन टेढ़ा' वाली स्थिति बताया.
डबल इंजन सरकार में आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ प्रयागराज विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। म्योराबाद, प्रयागराज में निर्माणाधीन 6-लेन पुल का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजना पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष श्री संजय गुप्ता जी, भाजपा जिलाध्यक्षगण श्रीमती निर्मला पासवान जी एवं श्री राजेश शुक्ल जी, मा. विधायक श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, मा. जनप्रतिनिधिगण, पार्टी पदाधिकारीगण एवं अन्य गणमान्यजन की गरिमामयी उपस्थिति रही।— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) November 2, 2026
अखिलेश यादव और आजम खान का मामला: आजम खान पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई और अखिलेश यादव के विरोध पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि आजम खान निर्दोष हैं, तो जांच एजेंसी ने कानूनी आधार पर ही गिरफ्तारी की है.
उन्होंने सवाल दागा कि जब सारे कथित घोटाले हुए, तब आजम खान अखिलेश सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री थे. कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार में 'हिस्सेदारी' भी कोई चीज होती है.
युवक को थप्पड़ मारने वाले पार्षद पर केस: केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में यूजीसी के मुद्दे पर सवाल उठाने को लेकर भारी विवाद हुआ था. यूजीसी को लेकर सवाल पूछने वाले युवक को भाजपा पार्षद ने थप्पड़ जड़ दिया था.
अब वही युवक रोहित कुमार तिवारी उर्फ 'काका' ने अल्लापुर से भाजपा पार्षद विनय मिश्रा 'सिंटू' और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ दारागंज थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है.
पीड़ित ने पार्षद और उनके साथियों पर गाली-गलौज करने, जमकर मारपीट करने और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है. पुलिस ने केस दर्ज कर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है.
इधर, पार्षद ने वीडियो में आरोपों को नकारा है. पार्षद ने सभी आरोपों को मनगढ़ंत, बेबुनियाद बताया है. पार्षद का कहना है कि किसी के साथ कोई हाथापाई नहीं हुई. उन्होंने इसे एक प्रायोजित घटनाक्रम बताते हुए कहा कि यह सब उन्हें बदनाम करने की सोची-समझी राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है.
दारागंज थाना प्रभारी हरिकेश राय ने बताया कि मामले में साक्ष्य संकलन की विवेचना की जा रही है. जांच में जैसे-जैसे साक्ष्य और सबूत सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें: आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय बढ़ने के साथ 5 लाख तक मुफ्त इलाज, तीन साड़ियां, स्मार्टफोन