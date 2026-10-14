उरई में केशव प्रसाद का सपा-कांग्रेस पर हमला; बोले-परिवार की विरासत न मिली होती तो ये पार्षद भी नहीं बनते
कहा-प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी खाली नहीं, अखिलेश यादव अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:31 PM IST
जालौन: उत्तर प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उरई पहुंचे, जहां उन्होंने एमएलसी स्नातक चुनाव को लेकर संगठन की गोपनीय समीक्षा बैठक की. यहां मीडिया से बातचीत के दौरान केशव ने कहा कि प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए सब लोग मंच खाली कर दें. यूपी में जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव सीएम पद के लिए जोर लगा रहे हैं, अभी सीएम पद की भी कोई वैकेंसी 2047 तक नहीं है.
इससे पहले बैठक में जिले के शिक्षक और संगठन नेताओं के साथ-साथ इलाहाबाद-झांसी शिक्षक खंड क्षेत्र के नेता भी मौजूद रहे. चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और जीत के मंत्र दिए गए. उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक कर योजनाओं के बारे में जानकारी ली और एमएलसी स्नातक प्रत्याशी अशोक राठौर के पक्ष में वोट मांगे.
केशव प्रसाद मौर्य मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में पहुंचे, उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों से MLC स्नातक प्रत्याशी को विजयी बनाने के साथ कार्यकताओं को एकता और जीत का मंत्र दिया. केशव ने कहा कि भाजपा ही वर्तमान है और भाजपा ही भविष्य है. उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक एमएलसी की सभी 11 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी बड़े अंतर से जीत रहे हैं और सपा का सूपड़ा साफ होने वाला है.
योगी को अखिलेश की चुनौती पर कहा कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड नहीं हैं. सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं. कौन कहां से लड़ेगा, यह हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, अखिलेश यादव नहीं. अखिलेश यादव अपनी जमानत बचाने की तैयारी करें. कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव अत्याधिक अहंकारी व घमंडी हैं. यदि इन्हें परिवार की विरासत न मिली होती तो ये पार्षद भी नहीं बनते, सांसद तो बहुत दूर की बात है. कहा कि पीडीए का काम अपमान करना है. उनकी गाली का उत्तर गाली से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता साइकिल पंचर करके और कमल खिलाकर देगी.
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