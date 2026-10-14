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उरई में केशव प्रसाद का सपा-कांग्रेस पर हमला; बोले-परिवार की विरासत न मिली होती तो ये पार्षद भी नहीं बनते

उरई में केशव ( Video Credit; ETV Bharat )

जालौन: उत्तर प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उरई पहुंचे, जहां उन्होंने एमएलसी स्नातक चुनाव को लेकर संगठन की गोपनीय समीक्षा बैठक की. यहां मीडिया से बातचीत के दौरान केशव ने कहा कि प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए सब लोग मंच खाली कर दें. यूपी में जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव सीएम पद के लिए जोर लगा रहे हैं, अभी सीएम पद की भी कोई वैकेंसी 2047 तक नहीं है.

उरई में केशव (Photo Credit; ETV Bharat) इससे पहले बैठक में जिले के शिक्षक और संगठन नेताओं के साथ-साथ इलाहाबाद-झांसी शिक्षक खंड क्षेत्र के नेता भी मौजूद रहे. चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और जीत के मंत्र दिए गए. उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक कर योजनाओं के बारे में जानकारी ली और एमएलसी स्नातक प्रत्याशी अशोक राठौर के पक्ष में वोट मांगे.