बदसलूकी और लापरवाही पड़ी भारी: नप गए परियोजना निदेशक
डिप्टी सीएम का एक्शन: सुलतानपुर DRDA के परियोजना निदेशक अशोक कुमार सिंह सस्पेंड
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 4:25 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सुल्तानपुर के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक अशोक कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. उनके विरुद्ध वृहद जांच के आदेश दिए गए हैं.
एक्शन क्यों: यह कार्रवाई शासकीय पद की गरिमा के विपरीत आचरण, अधीनस्थ कार्मिकों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना सहित पदीय दायित्वों के समुचित निर्वहन में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के आधार पर की गई है.
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम-3 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अशोक कुमार सिंह के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए वृहद जांच के आदेश दिए गए हैं. शासकीय कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता और पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए हैं.- केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम
जनहित और जनसेवा प्राथमिकता: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनहित एवं जनसेवा है. शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और जनता को समयबद्ध व पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी है. इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जाएगा. उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है. जनसेवा से विमुखता, शासकीय कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी. सुलतानपुर के परियोजना निदेशक का निलंबन इसी नीति के तहत की गई कार्रवाई का एक उदाहरण है.
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