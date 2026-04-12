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आगरा पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य; बोले- "2047 तक यूपी में सपा की और देश में कांग्रेस के आने की कोई संभावना नहीं"

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर रविवार को आगरा पहुंचे.

आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य
आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 6:31 PM IST

2 Min Read
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आगरा : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर रविवार को आगरा पहुंचे. आगरा में वह कई कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे. डिप्टी सीएम ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि 2047 तक यूपी में सपा की और देश में कांग्रेस की आने की कोई संभावना नहीं है.

उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव सत्ता वियोग में बेचैन हैं. यूपी की जनता उनकी सैफई विदाई की तैयारी कर रही है. भाजपा ही वर्तमान और भाजपा ही भविष्य है. असम में तीसरी बार और पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिलने जा रहा है.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान (Video credit: ETV Bharat)

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को एक दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे. इस दौरान फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में आयोजित एक समारोह में डिप्टी सीएम शामिल हुए. जहां पर उन्होंने एलआईसी के अधिकारियों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि देश में तमाम लोग अभी बीमा कवरेज में नहीं हैं, ऐसे सभी लोगों को लाभांवित किया जाए. बड़ी-बड़ी पॉलिसियों के साथ-साथ छोटी-छोटी पॉलिसी भी लाएं. जिससे की आम आदमी भी इनका लाभ ले.



डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पॉलिसी में जीएसटी खत्म होने से व्यापार में बढ़ोतरी हुई है. भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे बड़ा सेक्टर है. लेकिन अभी भी 90-100 करोड़ लोगों को पॉलिसी देने की जरूरत है.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में जनता अब अखिलेश यादव के सैफई विदाई की तैयारी कर रही है. यही उनकी बौखलाहट है. भाजपा ने पश्चिम बंगाल की जनता से जो वादे किए हैं, सरकार बनने के बाद उन्हें पूरा किया जाएगा.


यह भी पढ़ें : कौशांबी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले; "भ्रष्टाचार के दानव मनरेगा का हमने किया अंत"

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