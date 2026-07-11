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"असली पीडीए भाजपा है..."; आजमगढ़ में केशव प्रसाद मौर्य बोले- "राम मंदिर पर अखिलेश को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं"

इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा रामद्रोहियों का परिवार है और रामभक्तों पर गोली चलाने वाला परिवार है. उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि चढ़ावे को लेकर एसआईटी गठित है, जांच चल रही है. श्रीराम मंदिर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है.

आजमगढ़ : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि पीडीए की बात अखिलेश यादव न करें, असली पीडीए भाजपा है. पिछड़ों और दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार सपा शासन काल में हुए.

उन्होंने कहा कि पीडीए के नाम पर पिछड़ों, दलितों पर जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ. उनका फर्जी पीडीए नहीं चल सकता है. असली पीडीए भाजपा है. असली पीडीए केशव प्रसाद मौर्य हैं, दारा सिंह चौहान हैं, हमारे सहजानंद राय हैं, ध्रुव सिंह हैं, संतोष सिंह हैं, यहां सब लोग खड़े हैं.

उन्होंने कहा कि यहां देखेंगे तो आपको सामाजिक समीकरण के वास्तविक रूप से एक शानदार गुलदस्ता दिखाई देगा. लेकिन समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो परिवारवाद की एक भ्रष्ट राजनीति, गुंडों, अपराधियों, माफिया की समर्थक पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाली पार्टी. इसलिए भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है.





राम मंदिर में चढ़ावा विवाद प्रकरण पर अखिलेश यादव द्वारा दिए जा रहे बयानों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि वो राम द्रोहियों का परिवार है. श्री राम जन्मभूमि चढ़ावे के मामले में जो भी कोई शिकायत है, उस पर एसआईटी जांच कर रही है. पुलिस कार्रवाई कर रही है. उसमें अखिलेश यादव को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है.

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