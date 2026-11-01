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प्रयागराज में 'प्रबुद्ध महाकुंभ' का आयोजन; केशव प्रसाद मौर्य बोले- "बांटो और 'राज करो' वाली साजिश करने वाले सफल नहीं होंगे"

प्रयागराज में 'प्रबुद्ध महाकुंभ' का आयोजन ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : जिले में रविवार को राष्ट्रीय परशुराम सेना (ब्रह्मवाहिनी) की ओर से 'प्रबुद्ध महाकुंभ' का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए. इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने समाज के मुद्दों और आगामी 2027 के चुनावों को लेकर सरकार के सामने अपनी मांगें रखीं.

पूर्व काशी प्रांत उपाध्यक्ष डॉ. श्याम प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि समाज के हर वर्ग को अपने अधिकारों के लिए काम करने का हक है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी जैसे कानून वापस नहीं लिए गए, तो सवर्ण समाज की नाराजगी आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों में साफ दिखाई देगा. उन्होंने अपील की है कि समाज को बांटने वाले ऐसे कानूनों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए.