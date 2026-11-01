प्रयागराज में 'प्रबुद्ध महाकुंभ' का आयोजन; केशव प्रसाद मौर्य बोले- "बांटो और 'राज करो' वाली साजिश करने वाले सफल नहीं होंगे"
राष्ट्रीय परशुराम सेना (ब्रह्मवाहिनी) की ओर से 'प्रबुद्ध महाकुंभ' का आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 9:29 PM IST
प्रयागराज : जिले में रविवार को राष्ट्रीय परशुराम सेना (ब्रह्मवाहिनी) की ओर से 'प्रबुद्ध महाकुंभ' का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए. इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने समाज के मुद्दों और आगामी 2027 के चुनावों को लेकर सरकार के सामने अपनी मांगें रखीं.
पूर्व काशी प्रांत उपाध्यक्ष डॉ. श्याम प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि समाज के हर वर्ग को अपने अधिकारों के लिए काम करने का हक है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी जैसे कानून वापस नहीं लिए गए, तो सवर्ण समाज की नाराजगी आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों में साफ दिखाई देगा. उन्होंने अपील की है कि समाज को बांटने वाले ऐसे कानूनों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए.
इस महाकुंभ की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय परशुराम सेना (ब्रह्मवाहिनी) के अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी ने सरकार के सामने पांच सूत्रीय मांगें रखीं. उन्होंने मांग की कि जिस प्रकार एससी-एसटी एक्ट में प्रावधान हैं, उसी तर्ज पर ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए 'बीपा' (BIPA) कानून बनाया जाए. इसके साथ ही उन्होंने 'सवर्ण आयोग' के गठन और ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण के सरलीकरण (आयु और फॉर्म में छूट) की जोरदार मांग उठाई.
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कई बार बांटो और 'राज करो' की गंदी साजिश रची जाती है. चाहे कांग्रेसी हों या अन्य सफाई देने वाले दल, वह ऐसी कोशिशें लगातार कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने विश्वास जताया कि विपक्ष की ये तमाम साजिशें धरी की धरी रह जाएंगी और वे कभी सफल नहीं होंगे.
उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में साल 2027 में तीसरी बार 300 का आंकड़ा पार करते हुए एक बार फिर भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनने जा रही है. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि इसके बाद 2029 में भी केंद्र और राज्य में भाजपा का ही परचम लहराएगा. देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयानों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 30 वर्षों तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते.
रामलीला मैदान में विपक्ष के कार्यक्रमों के 'फ्लॉप' होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जनता अब उनके साथ नहीं है और उन्हें जनसमर्थन नहीं मिल रहा है. विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी और ईवीएम के आरोपों पर डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि अतीत में कैसे रायबरेली और अन्य जगहों पर चुनाव हरवाकर वोट चोरी किए गए, यह सब जानते हैं.
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