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कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य; बोले- "2047 तक सत्ता में नहीं आने वाली सपा"

कानपुर : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुकवार को आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने कानपुर पहुंचे. उन्होंने विपक्षी दलों और समाजवादी पार्टी के खिलाफ निशाना साधा. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और उनका मकसद समाज को बांटना है. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जीत का बड़ा दावा किया. इसके साथ ही चुनाव आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी चुनाव के लिए जरूरी कदम बताया.

पुलिस लाइन में मीडिया से बातचीत के दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के पीडीए नारे को परिवार डेवलपमेंट एजेंसी बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का यह नारा पूरी तरह ढोंग है और इसका असल मकसद अपराधियों, माफियाओं तथा दंगाइयों को बचाना है.

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल केवल हिंदू समाज को आपस में बांटकर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं. वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार राज्य में सरकार बनाएगी. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी 2027 की बात तो दूर, वर्ष 2047 तक भी सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी और चुनाव परिणाम आते ही केवल सैफई की तरफ लौटती दिखेगी.





उपमुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का समर्थन करते हुए इसे अच्छा निर्णय बताया. उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों में तुष्टिकरण की नीति के तहत तमाम ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर दिए गए थे जो इसके योग्य नहीं थे.

अब इस प्रक्रिया के जरिए सभी अवैध मतदाताओं और घुसपैठियों को सूची से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है. इसी कार्रवाई की वजह से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव और पूरी तरह पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना ही सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा.





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