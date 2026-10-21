अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले- "2027 में तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार"
भाजपा कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भव्य स्वागत किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 10:57 PM IST
अयोध्या : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को अंतरराष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे. यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम आना सौभाग्य की बात है.
विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि चुनाव में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा.
सपा पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा के शासनकाल में गुंडों, अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों को संरक्षण दिया गया तथा जमीनों पर कब्जे हुए. उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार को प्रदेश की जनता देख चुकी है. सपा का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है और जनता को अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं है.
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट गांव विकसित करने के लिए पर्याप्त धन खर्च कर रही है. लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ गांवों को भी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके. उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हरीश द्विवेदी की माता जी का पिछले दिनों निधन हो गया था तो आज शोक संवेदना व्यक्त करने के लिये वहां शामिल होने के लिये जा रहा हूं.
यह भी पढ़ें : "रामराज्य की बात करने से पहले माफी मांगें अखिलेश यादव", केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार
यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना; बोले- "2047 तक न कांग्रेस और न यूपी में सपा आने वाली है"