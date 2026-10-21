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अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले- "2027 में तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार"

अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ( Photo credit: ETV Bharat )

अयोध्या : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को अंतरराष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे. यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम आना सौभाग्य की बात है.

अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Video credit: ETV Bharat)



विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि चुनाव में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा.



