ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले- तेल संकट पर सरकार गंभीर, पीएम का विदेश दौरा पूरी तरह सफल

उपमुख्यमंत्री शनिवार को प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित किया.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 12:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित किया. इस दौरान देश में ऊर्जा संकट (Energy Crisis) को लेकर उन्होंने कहा, सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से गंभीर है और सभी लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया विदेश दौरा को व्यापक परिणामों वाला बताया.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Video Credit: ETV Bharat)


उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम चल रहा है. इसमें यमुनापार के कार्यकर्ताओं के साथ समापन सत्र में मेरे रहने की बात थी. यह संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो'. भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का नियमित रूप से प्रशिक्षण करने का काम करती है.

अखिलेश यादव के साइकिल बेहतर है वाले बयान पर मौर्य ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, देखिए, उनको गलतफहमी हो गई है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल अच्छी है. समाजवादी पार्टी की साइकिल तो कब की पंचर हो चुकी है. 2014 और 17 में ही पंचर हो चुकी है. उसके सब कई हिस्से हो चुके हैं, लेकिन ये जो साइकिल है, वो देश के तमाम जो नागरिक हैं. उनकी साइकिल चलाने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.

उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद में कौन सा विभाग किसे देना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार होता है, लेकिन अखिलेश यादव जी को एसी कमरे में बैठकर केवल ट्वीट करना आता है.

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए फर्जी है. उनका पीडीए ढोंग है. उनका पीडीए 'परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है. उनका पीडीए गरीबों का विरोधी है. महिलाओं का विरोधी है. युवाओं का विरोधी है. किसानों का विरोधी है. उनके पीडीए में दम नहीं है.

उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी 'सफा' हो जाएगी. कमल का फूल बड़े पैमाने पर खिलेगा. 2017 से भी बड़ी विजय हम 2027 में प्राप्त करेंगे और इसका संदेश पश्चिम बंगाल से मिल चुका है. इसका संदेश असम से मिल चुका है. इसका संदेश हरियाणा से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बिहार से मिल चुका है, लेकिन अखिलेश यादव जी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हैं, तो हम लोग उनको जगाने नहीं जाएंगे.

यह भी पढ़ें: महिला आरक्षण बिल का विरोध आधी आबादी के अधिकार में बाधा- केशव प्रसाद मौर्य

यह भी पढ़ें: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले; "अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं"

TAGGED:

UP DEPUTY CM
UP AKHILESH YADAV PDA
AKHILESH YADAV PDA
KESHAV PRASAD MAURYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.