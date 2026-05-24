डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले- डबल इंजन सरकार ने यूपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, योजनाओं का किया लोकार्पण
पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के अंतर्गत सरकार के कार्यों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी भी लगाई गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 9:12 PM IST
लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के अंतर्गत 'जिला प्रशिक्षण वर्ग' कार्यक्रम के समापन समारोह में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया. उपस्थित जनसमूह और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास पथ पर विस्तृत प्रकाश डाला.
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 'डबल इंजन' की सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. सरकार का एकमात्र ध्येय अंत्योदय और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का कल्याण है. हमारी सरकार ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे, सड़कों, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का जाल बिछाकर उत्तर प्रदेश में विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है.
कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ने क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाली विभिन्न जनहितैषी और महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का विधिवत लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के नागरिकों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार आएगा. इससे पहले उन्होंने संगठन और सरकार के कार्यों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कार्यकर्ताओं के प्रयासों की प्रशंसा की.
उन्होंने प्रशिक्षण वर्ग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे अभियान कार्यकर्ताओं की वैचारिक क्षमता और कार्यकुशलता को निखारने में मील का पत्थर साबित होते हैं. समापन समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और सम्मानित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही, जिनमें कमलेश मिश्रा (क्षेत्रीय अध्यक्ष, भाजपा अवध क्षेत्र), विजय मौर्य (भाजपा जिलाध्यक्ष, लखनऊ) शंकर लाल लोधी (प्रदेश मंत्री, भाजपा उत्तर प्रदेश), अर्चना मिश्रा (प्रदेश मंत्री, भाजपा उत्तर प्रदेश), रामचंद्र प्रधान (सदस्य, विधान परिषद), योगेश शुक्ल (विधायक), अमरेश कुमार (विधायक), जय देवी (विधायक) प्रमुख रूप से शामिल रहे.
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